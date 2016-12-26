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TSK paylaştı! DAEŞ böyle tuzak kuruyor

TSK paylaştı! DAEŞ böyle tuzak kuruyor.19581
  • Giriş : 26.12.2016 / 17:13:00

Türk Silahlı Kuvvetleri, DAEŞ terör örgütü ile ilgili önemli bilgiler paylaştı.

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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile birlikte başlattığı Fırat Kalkanı Harekatı tam gaz devam ediyor.

Fırat Kalkanı operasyonunun 125'inci gününde El Bab kontrol altına alınmaya çalışılırken DAEŞ üyeleri hain tuzaklar kurmaya devam ediyor.

Yollara barikat ve engeller kuran DAEŞ’li teröristler, sivillerin çıkışlarını engellemeye çalışıyor.

Mayın ve el yapımı patlayıcı kullanarak harekete duyarlı sensörler ile çok sayıda tuzak hazırlayan teröristler; el yapımı patlayıcıları arazi, yol, bina yapısına uygun malzemeler ile kamufle ediyor.

Hazırlanan bu tuzaklar sonucunda da aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda sivil hayatını kaybediyor.

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