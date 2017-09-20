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TSK, PKK depolarını vurdu

TSK, PKK depolarını vurdu.19695
  • Giriş : 20.09.2017 / 09:41:00

Türk Silahlı Kuvvetleri, Kuzey Irak'a düzenlenen operasyonla ilgili bilgi verdi.

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Sepet Beşik

Türk Silahlı Kuvvetleri, Kuzey Irak'ın Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde bulunan terör örgütü PKK'nın kamplarını vurdu. Düzenlenen hava harekatında örgütün silah mevzileri, barınak ve silah depoları imha edildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütüne ait hedeflere yönelik operasyonlar sürüyor. Bu kapsamda dün akşam Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki terör örgütü PKK kamplarına hava harekatı düzenlendi. Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait savaş uçakları, silah mevzisi, barınak ve silah/mühimmat depolarını imha etti. Harekatın ardından uçaklar üslerine döndü.

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