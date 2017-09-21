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TSK, PKK kamplarını vurdu

TSK, PKK kamplarını vurdu.23522
  • Giriş : 21.09.2017 / 09:03:00

Türk Silahlı Kuvvetleri. Kuzey Irak'ta bulunan PKK kamplarını vurdu.

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Türk Silahlı Kuvvetleri, Kuzey Irak'ın Zap, Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerine yapılan operasyonlarla ilgili bilgi verdi. TSK, düzenlenen hava harekatları ile örgütün silah mevzisi, barınak ve mühimmat depolarının vurulduğunu duyurdu.

Harekatta, bölgede terör örgütü mensuplarınca kullanıldığı tespit edilen silah mevzisi, barınak ile silah ve mühimmat depoları imha edildi. Görevini başarıyla tamamlayan jetler, üslerine döndü.

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