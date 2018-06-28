TSK, PKK'ya karşı 20 geçici üs kurdu
Türk Silahlı Kuvvetleri, terörle mücadeleye kararlılıkla devam ediyor. TSK, 10 Mart tarihinden bu yana hız kesmeden inşasına devam ettiği 20 geçici üs kurdu.
Kandil dağlarının İran kesimlerinde oluşturulan üsler, PKK'yı da paniğe sevk etti.
Kandil Dağı’nın çoğunlukla İran tarafında hareket ettikleri değerlendirilen örgütün sözde liderleri Murat Karayılan ve Cemil Bayık’ın şifreli telsiz konuşmaları da istihbarat birimleri tarafından kaydedildi.
İki ismin, örgütün ‘ön cephe’ olarak adlandırdığı yerlerdeki alt kademe teröristleri suçlayıp, tehdit ederek, “Gereken direnci gösteremiyorsunuz. Hiç direnemiyorsunuz. Çok sayıda mevzi kaybettik. Kandil düşerse, her şey biter” dedikleri tespit edildi.
Bölgedeki köylülerden toplanan sözde "yol ve hizmet vergisi" adı altında düzenli haraç toplayan örgütün, bu gelir kapısının da kapanmaya başladığı bildirildi.
PKK'YA DARBE
TSK'nın özellikle geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği Şırnak ile Kuzey Irak’ta gerçekleştirilen operaysonlar kapsamında 87 teröristi etkisiz hale getirmişti.
Operasyonlarda, 134 adet piyade tüfeği, 2 adet Milan tanksavar silahı, 1 adet AT-4 tanksavar silahı, 2 adet SA-18 füze, 8 adet RPG-7 roketatar, 9 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği, 7 adet Doçka uçaksavar makineli tüfek, 15 adet makineli tüfek gibi çok sayıda silah ele geçirilmişti. TSK, dün de Kuzey Irak’ta Sinat, Haftanin, Metina ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekâtlarında PKK hedeflerinin imha edildiğini duyurdu.
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