TSK: Savaş uçakları DAEŞ'i vurdu
Sınır güvenkiğimiz için başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında yürütülen El Bab operasyonu için Genelkurmay Başkanlığı'ndan açıklama geldi.
Türk Silahlı Kuvvetleri yaptığı açıklamada El Bab ve Bzagah'taki terör örgütü DAEŞ hedeflerinin başarı ile vurulduğunu bildirdi.
"Savaş uçakları El bab ve Bzagah'taki DAEŞ hedeflerini vurdu" denilen açıklamada, "Rus savaş uçakları El Bab yakınındaki DAEŞ hedeflerini vurdu" ifadesi yer aldı.
Açıklamada, 18 DAEŞ'linin etkisiz hale getirildiği, 37 DAEŞ'linin de yaralandığı kaydedilirken, "Fırat Kalkanı Harekatı'nda 150 DAEŞ hedefi vuruldu" dendi
DİĞER HABERLER
Fatih'te bir lokantaya silahlı saldırı!
İstanbul Fatih'te bulunan bir kebap restoranına silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 kişi yaralan
Samsun'da pide kavgası: 1 yaralı
Samsun'da yediği pideyi beğenmeyen müşteri, dükkan sahibinden parasını geri istedi. Dükkan sahibi de
Okur: 17-25 Aralık Gülen'in talimatı
15 Temmuz darbe girişimi ile maskesi düşen FETÖ ile ilgili yeni detaylar geldi.
Şamil Tayyar: Reina baskını CIA eylemi
Şamil Tayyar, Reina saldırısı hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Adıyaman'da 5 emniyet amiri tutuklandı
FETÖ soruşturması kapsamında Adıyaman'da operasyon düzenlendi.
Altıntaş'ın cenazesini kimse teslim almadı
Rus elçiyi öldüren polis memuru Mert Altıntaş ile ilgili çarpıcı bir bilgiye ulaşıldı.