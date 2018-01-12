TSK sayı verdi!
Türk Silahlı Kuvvetleri, son 1 yılda düzenlenen operasyonlarda terör örgütü PKK mensubu 3 bin 239, DAEŞ üyesi 3 bin 777 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
TSK'dan yapılan açıklamada ayrıca, "FETÖ/PDY ile mücadelede bugüne kadar 9.236 personel hakkında ihraç işlemi yapılmış, 5.399 personel tutukludur.Bu kapsamda yürütülen mücadele, kararlılıkla ve diğer kamu kurumları ile eşgüdüm içerisinde devam etmektedir" denildi.
TRT
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