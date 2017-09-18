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TSK sınırda tatbikat başlattı!

TSK sınırda tatbikat başlattı!.11182
  • Giriş : 18.09.2017 / 10:30:00
  • Güncelleme : 18.09.2017 / 10:28:06

Türk Silahlı Kuvvetleri, Habur sınır kapısında tatbikat başlattı.

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Türk Silahlı Kuvvetleri harekete geçti. TSK, Silopi-Habur sınır bölgesinde tatbikat başlattığını duyurdu. Tatbikatın, Iral'ta yapılacak bağımsızlık referandumu ve Mesut Barzani'ye mesaj niteliğinde olduğu konuşuluyor.

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