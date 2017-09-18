TSK sınırda tatbikat başlattı!
Türk Silahlı Kuvvetleri harekete geçti. TSK, Silopi-Habur sınır bölgesinde tatbikat başlattığını duyurdu. Tatbikatın, Iral'ta yapılacak bağımsızlık referandumu ve Mesut Barzani'ye mesaj niteliğinde olduğu konuşuluyor.
TRT
DİĞER HABERLER
3.5 milyon sürücü için yeni dönem!
Trafik kazalarını azaltan sistem, Türkiye'de zorunlu hale getirilecek.
İzmir'de ilginç ceza: Muayeneden geçen araç...
İzmir’de 5000 cc’lik motora sahip lüks aracını kullanan vatandaşa, “yüksek egzoz sesiyle araç kullan
Akademisyen Kumrular'dan 'çıtır köpek' istifası
Beylerbeyi'nden aldığı köpeği, Ataköy’e götürüp bırakan akademisyen Özlem Kumrular, çalıştığı üniver
Kira sözleşmesinde düzenleme: Tek imza yeterli
Yargıtay'ın aldığı karara göre kira sözleşmesinin bütün sayfaları imzalı olmasa da geçerli sayılacak