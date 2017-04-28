TSK sınırda YPG ile çatışıyor!
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), terör örgütü PKK'nın Suriye kolu olan PYD'nin Türkiye'ye attığı havan mermileri sonrası harekete geçti. TSK'nın havan atışlarının yapıldığı bölgeye düzenlediği operasyonda 3 YPG'li etkisiz hale getirildi.
TSK ile YPG arasında Türkiye'nin Suriye sınırı boyunca yeniden çatışmalar yaşandığı gelen son dakika haberlerinde bildirildi. Akçakale ve Suruç ilçeleri arasındaki bölgeye, Suriye'nin PYD kontrolünde bulunan bölgeden havan atışı yapıldığı belirtildi.
Şanlıurfa'nın Akçakale ve Suruç ilçeleri arasındaki bölgeye, Suriye'nin PYD kontrolündeki bölgeden havan atışı yapıldığı bildirildi. verdiği bilgiye göre, Türk askerlerinin atışın yapıldığı bölgeyi ateş altına almasıyla çıkan çatışmada 3 YPG'li öldürüldü.
Türkiye sınırındaki Telabyad ve Kobani arasında Suriyeli Kürtlerden oluşan Halk Savunma Birlikleri (YPG) tarafından 16.30 sıralarında Bilece Mahallesi'nde bulunan Tekçe Hudut Karakolu'nun sorumlu olduğu sınır hattına havan atışı yapıldığı belirtildi.
Havan atışı sonrası bir hasar oluşmadığı görevli askerlerin geri ateş açması sonucu ise 3 YPG'linin öldürüldüğü bildirildi. Sınır hattına olay sonrası takviye birlikler gönderildiği bilgisi verildi.
Türkiye'nin Suriye sınırında TSK ile YPG arasında sabah saatlerinde de çatışmalar yaşandığı bildirilmişti. Genelkurmay Başkanlığı resmi internet sitesinden konuya ilişkin "saat 09.00 sularında, PYD/PKK/YPG işgali altındaki Afrin bölgesinden Hatay'ın Hassa İlçesi sınırlarındaki Gökhan Hudut Karakolu'na havan saldırısında bulunulduğu" açıklaması yapıldı.
Akçakale Kaymakamlığı tarafından ilçe genelindeki cami hoparlörlerinden vatandaşların can güvenlikleri için sınır hattında bulunmamaları yönünde uyarı anonsları yapıldı. Kaymakamlık, ayrıca sınırdaki gelişmeler nedeniyle ilçede yapılacak düğünlerde havai fişek atılmasının yasaklandığını duyurdu.
HÜRRİYET
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