TSK: Suriye sınırında 1074 kişi yakalandı
Genelkurmay Başkanlığı'ndan açıklama geldi. TSK, 21 Nisan'da Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçiş yapmak isteyen 1074 kişinin yakalandığı öğrenildi.
Genelkurmay Başkanlığı’nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şöyle denildi:
“Kara Kuvvetleri Komutanlığı hudut birlikleri tarafından dün Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı sınır geçişi teşebbüsünde bulunan 1074 şahıs yakalanmıştır.”
MİLLİYET
DİĞER HABERLER
İçişleri Bakanlığı vatandaşları uyardı
İçişleri Bakanlığı, vatandaşları dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı.
İstanbul'da göl havzasına kimyasal atık döküldü
İstanbul Büyükçekmece'de göl havzasına kimyasal atık döküldü
TSK'dan açıklama geldi: O terörist öldürüldü
Türk Silahlı Kuvvetleri, Bingöl'de düzenlenen operasyonlarla ilgili açıklama yaptı.
Diyarbakır'da özel hastaneyi su bastı
Diyarbakır'da bulunan bir özel hastaneyi su bastığı öğrenildi.
Genelkurmay açıkladı: 37 terörist öldürüldü
Türk Silahlı Kuvvetleri'nden düzenlenen operasyonlarla ilgili bilgi geldi.
Aday olmak isteyen 131 bin TL ödeyecek
Cumhurbaşkanlığı seçimine aday olmak isteyen 131 bin TL ödeyecek.