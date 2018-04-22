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TSK: Suriye sınırında 1074 kişi yakalandı

TSK: Suriye sınırında 1074 kişi yakalandı.23522
  • Giriş : 22.04.2018 / 15:51:00

Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye sınırında 1074 kişinin yakalandığı öğrenildi.

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Genelkurmay Başkanlığı'ndan açıklama geldi. TSK, 21 Nisan'da Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçiş yapmak isteyen 1074 kişinin yakalandığı öğrenildi.

Genelkurmay Başkanlığı’nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Kara Kuvvetleri Komutanlığı hudut birlikleri tarafından dün Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı sınır geçişi teşebbüsünde bulunan 1074 şahıs yakalanmıştır.”

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