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TSK: Tankımız teröristler tarafından vuruldu

TSK: Tankımız teröristler tarafından vuruldu.23356
  • Giriş : 05.02.2018 / 17:55:00

Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin operasyonu hakkında açıklama yaptı.

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Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin'i terör örgütlerinden temizlemek için başlatılan Zeytin Dalı operasyonu ile ilgili yaptığı açıklamasında harekata katılan bir tankımızın vurulduğunu bildirdi.

TSK'dan yapılan son dakika açıklamasında, "Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, 05 Şubat 2018 tarihinde, Afrin Küçük Darmık Dağı bölgesinde harekâta katılan bir tankımız, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen tanksavar saldırısı neticesinde isabet almıştır. Hafif hasar alan tankımızda personel zayiatı bulunmamaktadır" denildi.

TRT

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