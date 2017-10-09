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TSK: Türk askeri sınırı geçti!

TSK: Türk askeri sınırı geçti!.23522
  • Giriş : 09.10.2017 / 13:33:00
  • Güncelleme : 09.10.2017 / 13:32:59

Türk Silahlı Kuvvetleri, İdlib ile ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı.

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Sepet Beşik

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden kritik açıklama geldi. TSK, 8 Ekim itibariyle keşif faaliyetlerinin başlatıldığını bildirdi. Türk Silahlı Kuvvetleri keşif gücü, Özgür Suriye Ordusu ile birlikte ilerleyişini sürdürüyor. 

Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, Suriye'de ateşkes rejiminin takibi amacıyla, garantör ülkelerin silahlı kuvvetlerine mensup birliklerden oluşan Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü’nde yer alan Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının, İdlib bölgesinde icra edeceği harekat kapsamında, gözlem noktaları tesis etmek üzere 8 Ekim itibarıyla keşif faaliyetlerine başladığı bildirildi.

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