TSK: Türk askeri sınırı geçti!
Türk Silahlı Kuvvetleri'nden kritik açıklama geldi. TSK, 8 Ekim itibariyle keşif faaliyetlerinin başlatıldığını bildirdi. Türk Silahlı Kuvvetleri keşif gücü, Özgür Suriye Ordusu ile birlikte ilerleyişini sürdürüyor.
Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, Suriye'de ateşkes rejiminin takibi amacıyla, garantör ülkelerin silahlı kuvvetlerine mensup birliklerden oluşan Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü’nde yer alan Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının, İdlib bölgesinde icra edeceği harekat kapsamında, gözlem noktaları tesis etmek üzere 8 Ekim itibarıyla keşif faaliyetlerine başladığı bildirildi.
HÜRRİYET
DİĞER HABERLER
Dikkat! Sıcaklıklar 8 derece düşecek!
Meteoroloji vatandaşları uyardı. Yurdun batı bölgesinde hava sıcaklığı 6-8 derece düşecek.
Bir gecede büyük yığınak!
İdlib için temkinli intikal pozisyonu alan Türk ordusu, 4 milyon insanın umudu oldu.
Milli Takım'da 4 kişi kadrodan çıkarıldı
Milli Takım'da 4 futbolcunun kadrodan çıkarıldığı öğrenildi.