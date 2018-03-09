TSK ve ÖSO, Afrin ilçe merkezine ulaştı
Türk askerinin Suriye topraklarında başarı ile yürüttüğü Zeytin dalı operasyonu devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu, Afrin ilçe merkezine ulaştı.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve desteğindeki Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından Suriye'nin Afrin bölgesindeki terörist yapılanmalara yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı kararlılıkla sürüyor. Son olarak Afrin ilçe merkezine bağlı Şavarighat El Caviz ve Melkiye köyleri teröristlerden temizlendi. Bununla birlikte Mehmetçik ve ÖSO güçlerinin Afrin ilçe merkezi sınırlarına dayandığı öğrenildi.
TSK ve ÖSO, teröristlerle yoğun sokak çatışmaları neticesinde Afrin'in güneybatısındaki Cinderes belde merkezini dün ele geçirmişti. Kurtarılan mahalle ve sokaklarda arama tarama faaliyetleri devam ediyor.
Afrin, bir ilçe merkezi ile Racu, Bülbül, Şeyh Hadid, Cinderes, Şeran ve Mabatlı olmak üzere 6 belde merkezinden oluşuyor. TSK ve ÖSO unsurları, henüz Mabatlı beldesine yönelik operasyonlara başlamadı. Merkezleri ele geçirilen diğer beldelere ait bazı köylerin de harekâtın ilerleyen safhalarında teröristlerden temizlenmesi bekleniyor.
Terör örgütü PYD/YPG, Zeytin Dalı Harekâtı'nın sinyallerini aldığı dönemde yığınak ve savunma hatlarını büyük ölçüde Afrin ilçe merkezinde oluşturmuştu. Beldelerdeki sivilleri de canlı kalkan yapabilmek için ilçe merkezine taşımıştı.
TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekâtın başından bu yana PYD/YPG/PKK-DEAŞ'ın işgalindeki Afrin'de 5'i belde merkezi, 122'si köy, 30'u kritik nokta olmak üzere toplam 157 bölgeyi kontrol altına aldı.
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