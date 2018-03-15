TSK ve ÖSO, Afrin'in yüzde 70'ini ele geçirdi
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin topraklarında başarı ile yürüttüğü operasyonda kentin yüzde 70'inin ele geçirildiğini belirtti.
Kalın, şöyle konuştu: "Afrin'i yeni bir Kandil yapmak istiyorlardı. Zeytin Dalı Harekatı ile bu bertaraf edildi. Çember iyice daraldı teröristler için. Çok kısa bir zaman içerisinde Afrin merkezinin de teröristlerden tamamen temizlenmesini öngörüyoruz."
Harekatın başarıyla sürdüğüne işaret eden Kalın, "(Afrin) Şu an itibarıyla yüzde 70'in üzerinde coğrafi konum itibarıyla güvenliği sağlanmış durumda." diye konuştu.
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