TSK'ya bir darbe daha! 12 terörist etkisiz!
Bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürülen mücadele kapsamında hainlere bir darbe daha vuruldu.
TSK tarafından bugün yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:" Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak kuzeyinde bulunan bölücü terör örgütüne ait hedeflerin etki altına alınmasına devam edilmektedir. Keşif/gözetleme vasıtaları ile Irak kuzeyi Metina bölgesinde, hudut hattındaki karakol ve üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu teröristlere yönelik 11 Aralık tarihinde icra edilen hava harekâtında silahlı 12 terörist etkisiz hale getirilmiş, bölücü terör örgütü tarafından kullanılan sığınak / barınaklar tahrip edilmiştir. Harekâta katılan uçaklar emniyetle üslerine dönmüşlerdir."
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