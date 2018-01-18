TSK, YPG'ye bomba yağdırıyor
Sınırda hareketli dakikalar. Türk Silahlı Kuvvetleri, fırtına obüsleriyle YPG'ye bomba yağdırıyor.
HABERTURK
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