Facebook Twitter Rss

TSK, YPG'ye bomba yağdırıyor

TSK, YPG'ye bomba yağdırıyor.21407
  • Giriş : 18.01.2018 / 09:04:00
  • Güncelleme : 18.01.2018 / 09:05:26

Türk Silahlı Kuvvetleri, fırtına obüsleriyle YPG'ye bomba yağdırıyor.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Sınırda hareketli dakikalar. Türk Silahlı Kuvvetleri, fırtına obüsleriyle YPG'ye bomba yağdırıyor.

HABERTURK

Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde

ABD, YPG konusunda geri adım attı

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

ABD, YPG konusunda geri adım attı

ABD, YPG konusunda geri adım attı

Amerika Birleşik Devletleri, YPG konusunda geri adım attı.

MGK'den flaş bildiri!

MGK'den flaş bildiri!

Milli Güvenlik Kurulu toplantısının ardından flaş bir bildiri yayınlandı.

 

Kocasakal, CHP Başkanlığına aday mı?

Kocasakal, CHP Başkanlığına aday mı?

İstanbul Barosu eski başkanı Ümit Kocasakal ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Hawk füzeleri Suriye'ye çevrildi!

Hawk füzeleri Suriye'ye çevrildi!

Suriye sınırında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hazırlıkları devam ediyor.

 

TSK'dan PYD mevzilerine top atışı!

TSK'dan PYD mevzilerine top atışı!

Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin Afrin kentinde bulunan terör örgütü PYD/PKK mevzilerine yoğun to

Avrasya Tüneli'nde silah sesleri: 1 ölü!

Avrasya Tüneli'nde silah sesleri: 1 ölü!

İstanbul Avrasya Tüneli'nde bu gece şüpheli araç alarmı yaşandı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya