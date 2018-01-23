Facebook Twitter Rss

TSK, zırh delici toplarla vuruyor

TSK, zırh delici toplarla vuruyor.18423
  • Giriş : 23.01.2018 / 11:46:00

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Afrin'i zırh delici toplarla vuruyor.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'e düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı başarı ile devam ediyor. TSK, ÖSO birlikleriyle birlikte Afrin'i zırh delici toplarla vuruyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Afrin kentinin kontrolüne elinde tutan terör örgütleri  PYD-YPG/PKK ve DEAŞ hedeflerine yönelik başlattığı 'Zeytin Dalı Harekatı' 4'üncü gününde devam ediyor. Kilis ve Hatay'a roketlerin düştüğü operasyonda 1 asker ile 1 enerji şirketi çalışanı şehit düştü. ÖSO birlikleriyle Afrin'e ilerleyen TSK ise terör yuvalarını  'zırh delici' toplarla vuruyor.

Zeytin Dalı Harekatı'nın ana omurgasını oluşturan Hatay ve Kilis'in sınır bölgeleri, operasyonun ilk günlerine oranla sakin bir gece geçirdi. Afrin'e kara harekatını başlatan askerlerin geçiş yaptığı Hatay ve Kilis sınırında gece boyunca iç bölgelerden gelen top atışları sesi duyuldu. Afrin bölgesinden teröristlerin attığı 5 roket Kilis bölgesine düşerken ölen yada yaralanan olmadı. Afrin operasyonunda ilk şehit verildi. Sert çakışmaların yaşadığı Suriye'nin Burseya Dağında teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Ankaralı  piyade astsubay üstçavuş Musa Özalkan'ın cenazesi toprağa verilmek üzere memleketine gönderildi.  Hatay'ın Kırıkhan ilçesinin Karatepe bölgesindeki ÖSO kampındaki  seyyar jeneratöre roket isabet etmesi sonucu  Enerjisa'ya bağlı Toroslar Edaş çalışanı 30 yaşındaki Şahin Elitaş şehit oldu. 2 çocuk babası Elitaş'ın cenazesi Kırıkhan'da toprağa verilecek. Operasyonun ikinci günü 11 roket düşen Reyhanlı ise sakin bir gün geçirdi.

Hassa  sınırın sıfır noktasına konuşlanan Türk tankları, terör örgütlerini 'zırh delici' toplarla vuruyor. Sınırdan dönen çok sayıda tank, cephane, yakıt ve askeri malzeme ikmali için geri döndü. Sabah saatlerinde sınır karakoluna yakın bir yerde konuşlanan 'M60T' tankların yanında ise kullanılmış çok sayıda 'zırh delici' top mermileri görüldü. Ayrıca bölgede kollarında sarı bant olan Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) bağlı birliklerde bulunuyor. Kilis ve Hatay'dan Afrin'in iç bölgelerine  de sevkiyat sürüyor.

Öte yandan Hatay sınırında güvenlik önlemini arttıran jandarma da gazetecileri sınırdan birliklerin görüntülerini almasını engellemeye başladı.

ÖSO, YPG’Lİ TERÖRİSTLERİ BİR BİR TESLİM ALIYOR

Zeytin Dalı Harekatı, dördüncü gününde devam ederken, Özgür Suriye Ordusu askerleri, Afrin yakınlarında ele geçirdikleri köylerdeki PKK/YPG’lileri de bir bir teslim alıyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Suriye’nin kuzeybatısında bulunan Afrin’e yönelik Zeytin Dalı Harekatı, dördüncü gününde devam ediyor. Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ilerleyişini sürdürürken, ÖSO askerleri köyleri YPG'lilerden kurtarıyor. ÖSO askerleri kurtardıkları köylerdeki YPG’lileri de bir bir teslim alıyor. Yakalanan YPG'lilerin üzerinden, örgüte ait belge ve kimliklerle, örgütün elebaşlarının fotoğrafları çıktı.

TRT

Mardin'de hudut karakoluna taciz ateşi

Obama'nın kızı sevgilisiyle kol kola yakalandı

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Mardin'de hudut karakoluna taciz ateşi

Mardin'de hudut karakoluna taciz ateşi

Mardin'in Nusaybin ilçesinde hudut karakoluna taciz ateşi açıldı.

Zeytin Dalı operasyonu şehidinin vasiyeti

Zeytin Dalı operasyonu şehidinin vasiyeti

Afrin'e düzenlenen operasyonda şehit olan askerin vasiyeti ortaya çıktı.

 

İDO ve BUDO seferleri iptal

İDO ve BUDO seferleri iptal

İDO ve BUDO seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği öğrenildi.

Burseya ele geçirildi

Burseya ele geçirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden elde edilen bilgilere göre Burseya da alındı.

 

Zafer Çağlayan Beştepe'ye geldi

Zafer Çağlayan Beştepe'ye geldi

Eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na geldi.

Genelkurmay Başkanı'ndan pilotlara anons!

Genelkurmay Başkanı'ndan pilotlara anons!

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, pilotlara sürpriz bir anonsta bulundu.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya