Facebook Twitter Rss

TSYD'den tepki: Spor ahlakı bu mu?

TSYD'den tepki: Spor ahlakı bu mu?.20660
  • Giriş : 23.04.2017 / 09:15:00

Başakşehir-Çaykur Rizespor maçında çıkan olaylara TSYD'den tepki yükseldi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Dün Medipol Başakşehir'in Çaykur Rizespor ile berabere kaldığı maç sonrası olaylar çıktı. Konuya ilişkin Türkiye Spor Yazarları Derneği'nden tepki geldi.

Türkiye Spor Yazarları Derneği, Medipol Başakşehirli futbolcuların A Spor muhabiri ve kameramanına saldırısı sonrası "SPOR AHLAKI BU MU?" başlıklı sert bir açıklama yayınladı.
   
"Çaykur Rizespor ile Medipol Başakşehir takımları arasında oynanan Spor Toto Süper Lig maçının ardından sadece görevini yapmaya çalışan medya mensuplarına, Medipol Başakşehir Futbol takımı futbolcuları tarafından çok çirkin bir saldırı gerçekleştirilmiştir.

Spor ahlakına sığmayacak bir kaba kuvveti, organize bir şekilde kamu görevini geçekleştiren meslektaşlarımıza uygulayarak darp eden futbolcuları ve Medipol Başakşehir kafilesinden bu olaya karışanları en şiddetli şekilde kınıyor, Türkiye Spor Yazarları Derneği olarak olayın takipçisi olacağımızı dile getiriyoruz.

Yaralanan meslektaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletir  bir daha bu tür saldırıların yaşanmamasını temenni ederiz.

TÜRKİYE SPOR YAZARLARI DERNEĞİ"

TRT

Fenerbahçe, Galatasaray derbisine hazır

Fenerbahçe'de 2 oyuncu derbide yok!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Kanaryalar, 90 dakikada gelen golle kanatlandı

Kanaryalar, 90 dakikada gelen golle kanatlandı

Günlerdir beklenen Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin kazananı Fenerbahçe.

Derbide ortam gerildi, Sneijder ve Persie tartıştı

Derbide ortam gerildi, Sneijder ve Persie tartıştı

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde ortam bir anda gerildi ve iki arkadaş, daha da istenmeyen görünt

 

Fenerbahçe'de 2 oyuncu derbide yok!

Fenerbahçe'de 2 oyuncu derbide yok!

Fenerbahçe'nin Galatasaray ile karşılaşacağı derbinin kadrosu belli oluyor.

Fenerbahçe, Galatasaray derbisine hazır

Fenerbahçe, Galatasaray derbisine hazır

Fenerbahçe, Galatasaray'la oynayacağı maç öncesi hazırlıklarını sürdürdü.

 

Galatasaraylı Wesley Sneijder 2 kilo verdi!

Galatasaraylı Wesley Sneijder 2 kilo verdi!

Galatasaraylı futbolcu Wesley Sneijder 2 kilo birden verdi.

UEFA'dan Beşiktaş ve Trabzon'a kötü haber

UEFA'dan Beşiktaş ve Trabzon'a kötü haber

UEFA'dan Beşiktaş ve Trabzonspor'a moral bozucu haber geldi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya