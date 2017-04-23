TSYD'den tepki: Spor ahlakı bu mu?
Dün Medipol Başakşehir'in Çaykur Rizespor ile berabere kaldığı maç sonrası olaylar çıktı. Konuya ilişkin Türkiye Spor Yazarları Derneği'nden tepki geldi.
Türkiye Spor Yazarları Derneği, Medipol Başakşehirli futbolcuların A Spor muhabiri ve kameramanına saldırısı sonrası "SPOR AHLAKI BU MU?" başlıklı sert bir açıklama yayınladı.
"Çaykur Rizespor ile Medipol Başakşehir takımları arasında oynanan Spor Toto Süper Lig maçının ardından sadece görevini yapmaya çalışan medya mensuplarına, Medipol Başakşehir Futbol takımı futbolcuları tarafından çok çirkin bir saldırı gerçekleştirilmiştir.
Spor ahlakına sığmayacak bir kaba kuvveti, organize bir şekilde kamu görevini geçekleştiren meslektaşlarımıza uygulayarak darp eden futbolcuları ve Medipol Başakşehir kafilesinden bu olaya karışanları en şiddetli şekilde kınıyor, Türkiye Spor Yazarları Derneği olarak olayın takipçisi olacağımızı dile getiriyoruz.
Yaralanan meslektaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletir bir daha bu tür saldırıların yaşanmamasını temenni ederiz.
TÜRKİYE SPOR YAZARLARI DERNEĞİ"
TRT
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