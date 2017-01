TT Arena'da ilk 11'ler belli oldu! İşte o isimler

Futbolseverlerin heyecanla beklediği Galatasaray-Akhisar Belediyespor maçı saat 19.00'da TT Arena'da karşı karşıya gelecek.Galatasaray Akhisar Belediyespor maçı günün erken saatlerinden bu yana ilgi odağında! Futbolseverler, nefes kesen mücadelen kimin çıkacağını büyük bir merakla beklerken iki takımın son durumunu da araştırıyor. Ligde 6 haftada 5 galibiyet ve 1 beraberlik alarak büyük bir başarı örneği gösteren Galatasaray, son maçından hüsranla ayrılmış olsa da Akhisar Belediye maçına odaklanmış durumda. Peki, Galatasaray Akhisar Belediyespor maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?Muslara, Sabri, Semih, Hakan, Carole, Selçuk, Josue, Bruma, Yasin, Sneijder, PodolskiTürk Telekom Arena'da bugün saat 19.00'da başlayacak Galatasaray-Akhisar Belediyespor karşılaşmasını Ali Palabıyık yönetecek. Büyük bir merakla beklenen mücadele Digitürk'ün spor kanalı beIN SPORTS üzerinden yayınlanacak.Akhisar Belediyespor’un sarı kart cezalısı oyuncusu Custodio ve sakatlıkları bulunan Soner Aydoğdu ile Daniel Larsson kafilede yer almadı. Teknik Direktör Tolunay Kafkas’ın Galatasaray karşısına şu 11 ile çıkması bekleniyor:"Fatih Öztürk, Ömer Bayram, Caner Osmanpaşa, Miral Samardzic, Miguel Lopes, Abdoul Sissoko, Enoch Kofi Adu, Olcan Adın, Özer Hurmacı, Onur Ayık, Ricardo Vaz Te.Öte yandan bazı basın ve yayın organlarında çıkan Adebayor ve Duvier Riascos haberlerini yalanlayan Akhisar Belediyespor yönetiminin, yurt dışında oynayan bir santrafor ile kısa zamanda anlaşma sağlaması bekleniyor.- Bugün Akhisar'ı konuk edecek Galatasaray, Süper Lig'de rakibiyle daha önce dokuz kez karşı karşıya geldi. Sarı- kırmızılılar bu maçların sekizinde sahadan galibiyetle ayrıldı..- Galatasaray, Akhisar’la Süper Lig’de oynadığı iç sahadaki dört maçı da kazanırken toplam 14 gol attı (maç başına 3,5) ve sadece dört gol yedi.- Josue, Akhisar’a karşı dört lig maçında iki gol atıp bir de asist yaptı.- Galatasaray, evindeki son üç maçı kazanırken toplam 11 gol attı ve her üç maçta birer gol yedi.- Gol krallığında Cenk Tosun (12) ve Riad Bajic’in (9) ardından üçüncü sırada bulunan Yasin Öztekin, bu sezon 13 isabetli şuttan sekiz gol çıkarttı.Hürriyet Galatasaray muhabiri Ali Naci Küçük, Galatasaray-Akhisar Belediyespor maçı öncesi kadroları ve son gelişmeleri değerlendirdi...Galatasaray'ın kaderini bu akşam Wesley Sneijder değil, Josue belirleyecek. 10 numara bölgesinde değil, merkez orta sahada görev yapacak. Selçuk ile birlikte Galatasaray için en kritik isim Josue. Onun performansı, maçta sonuca kesin etki edecektir. Sneijder'den çok Josue'yi olumlu ya da olumsuz maç sonunda konuşacağız gibi görünüyor.Onu ne biz ne de yöneticiler anlamış değil. Bu sorunun cevabını bilen de yok. Josue kanatlarda, 10 numara bölgesinde oynadı. Bu akşam da dediğim gibi merkez orta sahada boy gösterecek. Portekizli futbolcu sezon başından beri bekleneni veremedi. Bir anlamda kendi kaderini tayin edeceği gibi ona çok güvenenen Hollandalı hocanın da durumu onun ayaklarına bağlı.Japonya'da transfer Mart ayında bitiyor. Bu yüzden Podolski'nin, Galatasaray'daki durumu o aya sarkabilir. Japonlar beklemede. Bizde ise transfer 31 Ocak'ta bitecek. Podolski'nin durumuna göre golcü transferi de her an olabilir. Ancak, ilerleyen günlerde Galatasaray şampiyonluk yarışına havlu atarsa, Alman yıldızın Japonya'ya gidişi kesinleşir.