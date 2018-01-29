TTB Merkez Konseyi üyelerine soruşturma
İçişleri Bakanlığı harekete geçti. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'e düzenlediği Zeytin Dalı operasyonuna ilişkin 'Savaş' açıklaması yapan Türkiye Tabipler Birliği Merkez Konseyi üyesi 11 kişi soruşturma açıldı.
Savcılık harekete geçti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi üyesi 11 kişi hakkında soruşturma başlattı.
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