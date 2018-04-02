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Tuareg Kabilesi Şeyhleri Türkiye'de

Tuareg Kabilesi Şeyhleri Türkiye'de.24506
  • Giriş : 02.04.2018 / 07:44:00

Tuareg Kabilesi Şeyhleri, temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye ziyarete geldi.

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Libya'dan gelen ve Sahra çölünün kadim kabilelerinden Tuareg'in şeyhleri, Türkiye'ye geldi. 10 kişilik grup, br hafta boyunca Türkiye'de kalacak.

Libya Tuareg Kabileleri Meclisi Başkanı Moulay Iqdeedi Amaa Qineedi Qineedi, Tuareg Kabilesi Şeyhi Ahmed Matku Neenu Mustafa ve Tuareg Kabileleri Kültür Meclisi Başkanı Aboulbakr Alfaqi Anqidazin Abkidah’ın da aralarında bulunduğu 10 kişilik heyet, Libya’nın başkenti Trablus’tan havalanan uçakla saat 23.00 sıralarında Atatürk Havalimanına geldi. Heyeti Havalimanının VİP bölümünde İHH İnsani Yardım Vakfı yetkilileri karşıladı.

Tuareg kabilesinin siyasi, sosyal ve kültürel temsilcilerinden oluşan heyet, bir hafta süreyle Türkiye’de kalacak. Ankara’da da temaslarda bulunacak olan heyetin ilk olarak Türkiye’nin Libya Özel Temsilcisi AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler ve Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın ile görüşmesi bekleniyor. Heyet, Ankara’daki temaslarını tamamladıktan sonra İstanbul’da ise bazı kültürel etkinliklere katılacak. Tarihçi yazar Fnayet Alkoni de İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Küçük Konferans Salonunda 06 Mayıs’ta Tuaregler ve İslam Kültür Medeniyetindeki Yeri isimli konferans verecek.

TUAREG KABİLESİ HAKKINDA

Tuareg olarak bilinen kabile Libya’da Tavarıklar olarak tanınıyor. Libya, Nijer, Çad, Cezayir, Mali ve Burkina Faso gibi ülkelere yayılmış Sahra Çölünü kendilerine mesken edinmiş büyük bir kabiledir. Kökenleri Endülüs Fatihi Tarık Bin Ziyad ile aynı Amaziklilerdir. Libya’nın güneyi olan Fizan’da en büyük 3 kabileden biridir. Libya’da genel olarak Gadamis, Ubari, Sehbe, Gad gibi bölgelerde yoğun olarak bulunmaktadırlar. Tüm Tuaregler resmi olmayan rakamlara göre sayıları 3,5 milyondur.

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