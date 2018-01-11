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Tuba Büyüküstün, Defne Samyeli'yi kıskandı

Tuba Büyüküstün, Defne Samyeli'yi kıskandı.17585
  • Giriş : 11.01.2018 / 16:25:00

Güzel oyuncu Tuba Büyüküstün, Defne Samyeli'yi sevgilisinden kıskandı.

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Bir süredir Umut Evirgen ile birliktelik yaşayan Tuba Büyüküstün, sevgilisinin sahip olduğu mekanda sahneye çıkan Defne Samyeli'yi kıskandı. Ünlü çiftin Defne Samyeli konusunda tartışma yaşadığı öğrenildi.

Geçtiğimiz günlerde Büyüküstün'ün, Defne Samyeli'ni kıskandığı bu nedenle de sevgilisi Umut Evirgen ile tartışma yaşadığı haberleri gündeme geldi.

Defne Samyeli, iddialara önceki gün çıktığı AVM turunda yanıt verdi.

"Bu tür haberler sürekli çıkıyor. Biz de ciddiye almıyoruz. Burdan haber çıkarmaya çalışıyorsunuz ama çıkmaz. Siz inanıyor musunuz böyle bir şey olabileceğine? Gülüp geçiyoruz... Ben çıkan şeylere bakmıyorum, baksam yıllardır bu işi yapamazdım."

HÜRRİYET

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