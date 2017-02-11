Tuba Büyüküstün'e hayranlarından tepki!
Eşi Onur Saylak ile boşanma sürecinde zor günler geçiren güzel oyuncu Tuba Büyüküstün'ün 'Cesur ve Güzel' dizinin setinde karavanına kapanarak hayranlarından gelen fotoğraf çekilme isteklerini geri çevirmesi herkesi kızdırdı.
Oyuncu Tuba Büyüküstün, 'Cesur ve Güzel' dizisinin setinde hayranlarının fotoğraf isteğini geri çeviriyor. Saatlerce karavanından çıkmayan güzel oyuncunun bu tutumu sette krize yol açtı.
FANATİKLERİ ÇEKİM ALANINDA BEKLİYOR
Akşam'ın haberine göre 'Cesur ve Güzel' dizisinin setinde Tuba Büyüküstün krizi yaşanıyor. Kıvanç Tatlıtuğ ile Tuba Büyüküstün'ün başrollerini paylaştığı dizisinin çekim mekânı olan Bayramoğlu, genç fanların akımına uğruyor. Fanatikler iki gözde oyuncuyla fotoğraf çekebilmek için saatlerce çekim alanında bekliyor.
TUBA BÜYÜKÜSTÜN İSTEKLERİ GERİ ÇEVİRİYOR
Kıvanç Tatlıtuğ, sevenlerini kırmayıp tek tek fotoğraf çektirirken eşi Onur Saylak'la boşanma arifesinde olan Büyüküstün ise hayranlarının fotoğraf çektirme isteğini geri çeviriyor. Sette sahnesi bitince direk karavanına geçtiği söylenen oyuncunun, bir sonraki sahne çekimine kadar kendisine tahsis edilen karavandan çıkmadığı söyleniyor.
YEREL HALK AYAĞA KALKTI
Güzel oyuncunun bu tutumunun Bayramoğlu halkı tarafından tepkiyle karşılandığı öğrenildi.
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