Tuba Büyüküstün ile Onur Saylak boşanıyor
2011 yılında evlenen güzel oyuncu Tuba Büyüküstün'ün ayrılık kararı alması magazin gündemine bomba gibi düştü. Onur Saylak ile 5.5 yıllık evli olan ve bu evlilikten 2 kızı bulunan Tuba Büyüküstün'ün boşanma davası için avukatlarına vekaletname verdiği öğrenildi.
Son dönemde birçok kez ayrılık iddialarıyla gündeme gelen Tuba Büyüküstün ve Onur Saylak’ı boşanmaya götüren süreç, aldıkları cazip dizi teklifleriyle başladı. Çocuklarını ihmal etmemek için dizilerde dönüşümlü olarak oynayan çift, iddiaya göre aynı sezonda yayınlanacak iki diziye ‘Evet’ deyince evlilik krize girdi. “Cesur ve Güzel” dizisinde başrolü üstlenen Tuba Büyüküstün ile “Vatanım Sensin”de rol alan Onur Saylak arasındaki ipler zamanla gerildi ve çift sorunlarını aşamayınca evliliği bitirmeye karar verdi.
O iddialar doğru çıktı: Tuba Büyüküstün ve Onur Saylak boşanıyor
Tuba Büyüküstün ve Onur Saylak, “Asi” dizisinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlamış, çift kısa bir birlikteliğin ardından 2011 yılında nikâh masasına oturmuştu.
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