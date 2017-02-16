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TÜBİTAK'a FETÖ operasyonu!

TÜBİTAK'a FETÖ operasyonu!.8100
  • Giriş : 16.02.2017 / 12:02:00
  • Güncelleme : 16.02.2017 / 12:01:01

FETÖ soruşturması kapsamında TÜBİTAK'ta 24 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

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15 Temmuz başarısız darbe girişimi sonrası başlatılan soruşturma kapsamında TÜBİTAK'a sızdığı iddia edilen Fethullahçı Terör Örgütü üyelerine yönelik operasyon düzenlendi. Aralarında mühendislerin de olduğu 24 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) çalışanlarına yönelik operasyon gerçekleştirdi. Örgütle bağlantısı olduğu ve ByLock kullandıkları iddiasıyla 24 kişiye yönelik operasyon düzenlendi. 14 kişi İstanbul'da, 8 kişi Kocaeli'de, 2 kişi ise Ankara'da evlerinde gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişiler arasında mühendislerin de olduğu öğrenildi.

24 kişi Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne getirilirken, Gebze'de TÜBİTAK'ta bulunan odalarında da arama yapılacağı öğrenildi. Soruşturma devam ediyor.

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