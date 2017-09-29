Tudor: 20 saniyeden fazla oynatmayın
Yeni sezona bomba gibi bir giriş yapan Galatasaray'da teknik direktör Igor Tudor rakiplerinin üstüne kabus gibi çökmeye hazırlanıyor.
Ortaya koyduğu Futbol ve aldığı sonuçlarla liderliğe ambargo koyan G.Saray’da son günlerde İgor Tudor fırtınası esmeye başladı. Bursa maçına kadar G.Saray’ı takım halinde övüp “Tudor’a B planı var mı” eleştirilerini getirenler artık Hırvat hocanın hakkını teslim etmiş durumda. Bursa deplasmanında gerideyken risk alıp sistemde değişiklik yapan ve bu sayede maçı kazanan Tudor, şimdi yeni bir hedef peşinde. Zaten oynadığı baskılı futbolla rakiplerin korkulu rüyası olan sarı-kırmızılılarda Tudor, oyuncularına, “Rakibi 20 saniyeden fazla topla oynatmayın” talimatı verdi. Ölümüne pres yapacak olan takım maçı da erkenden koparacak sonuca ulaşmaya çalışacak.
Ligin güçlü takımlarından biri olan Bursaspor son maçta topu ayağında 20 saniyeden fazla sadece 9 defa tutabildi. Tudor’un hedefi Karabükspor karşısında bu sayıyı 5’in de altına düşürmek. Hırvat çalıştırıcı oyuncularına Antalyaspor karşısında bu rakam 21 olduğu için puan kaybettiklerini söylemişti. Tolga Ciğerci’den Karabükspor maçında yararlanamayacak olan Tudor, idmanlarda ‘üçlü savunma’ sistemi üzerinde duruyor. Başarılı hoca, Fernando’yu Maicon ve Serdar’la stoperde oynatıyor. Orta sahada Rodrigues-Belhanda-Ndiaye-Mariano, ileri üçlüde ise Yasin-Gomis-Feghouli yer alıyor. Tudor’un planlarında yer almayan kaptan Selçuk İnan ise formaya hasret kalmaya devam edecek gibi görünüyor.
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