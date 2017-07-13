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Tudor bu 9 futbolcunun satılmasını istiyor

Tudor bu 9 futbolcunun satılmasını istiyor.16301
  • Giriş : 13.07.2017 / 09:06:00

Teknik adam Igor Tudor, takımdan 9 futbolcunun satılmasını istiyor.

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Yeni sezona iddialı hazırlanan Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor. Teknik direktör Tudor, takımda mali durumun desteklenmesi adına 9 futbolcunun satılmasını talep etti.

Teknik direktör Igor Tudor'un kadroda düşünmediği futbolcuları takımdan göndermeye çalışan Galatasaray’ın, durumu netleşmeyen Sneijder hariç, toplam 9 isme ödediği yıllık maaş alt alta toplanınca dev bir bütçe oluşturuyor.

Habertürk’ten Erhan Kaan Adıgüzel’in haberine göre, Kampa götürülmeyen Nigel de Jong, Hakan Balta, Umut Gündoğan, Endoğan Adili, Oğuzhan Kayar'dan takım bulmaları istenirken, kadro dışı bırakılan Cavanda'da da gönderiliyor.

Slovakya kampına götürülmesine rağmen Ryan Donk, Emrah Başsan ve Tarık Çamdal'ın da kiralanması bekleniyor.

KALIRLARSA KASADAN 10 MİLYON EURO ÇIKACAK
Sözleşmeleri bulunan bu isimler yeni sezonda kalmaları halinde maç başı ve bonuslar hariç, kasadan sadece bu sezon çıkacak toplam rakam 10 milyon euroyu (41 milyon TL) buluyor.

KAYNAK OLUŞTURULACAK
G.Saray, bu futbolcuları en az zararla elden çıkarıp hem kadroyu azaltmanın hem de yeni transferlere kaynak oluşturmanın yollarını arıyor.

İŞTE KAZANÇ TABLOSU
Nigel de Jong: 2.5 milyon Euro (10.3 milyon TL)

Hakan Balta: 1 milyon 250 bin Euro (5.1 milyon TL)

Endoğan Adili: 250 bin Euro ( 1 milyon TL)

Ryan Donk: 1.5 milyon Euro (6.2 milyon TL)

Tarık Çamdal: 1.5 milyon Euro ( 6.2 milyon TL)

Luis Cavanda: 875 bin Euro (3.6 milyon TL)

Umut Gündoğan: 1.8 milyon TL

Emrah Başsan: 450 bin Euro (1.8 milyon TL)

Oğuzhan Kayar: 180 bin TL

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