Tudor'dan eleştiri: Kredinizi kaybediyorsunuz

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, 3-2 kazanılan Kardemir Karabükspor maçı sonrası hakemlerin performansını eleştirdi. Maçın ardından konuşan Igor Tudor, Türkiye’de her hafta komik bir hakem hatası yaşandığının altını çizdi.Sadece Galatasaray aleyhine yapılan hatalardan bahsetmediğini söyleyen Igor Tudor, şu ifadeleri kullandı:“Havuza atlar gibi atladı ve bence penaltı değil. Baktığımızda Türkiye’de her hafta böyle enteresan ve yanlış kararlar görüyoruz hakemlerden. Bence hakemlerden sorumlu kişilerin bir masada oturup bunu değerlendirmesi gerekiyor. Bugünkü penaltıda, tribünün en üzerindeki 10 yaşındaki bir çocuk bile penaltı olmadığını gördü. Bir şeylerin değişmesi gerekiyor. Bu tip kararları görünce hocalar belki oyuncularını 18'e girdiğinde kendini at gibi durumlara yönlendirebilir. Herkes ister istemez bu gibi kararlarla kredisini kaybediyor. Tamamen kendi takımım için yaptığım bir serzeniş değil. Türk futbolu kendi kredisini kaybediyor. Bu tip kararlar maçın kaderini etkiliyor. Bundan önceki haftalarda da bunlar oldu.”Fenerbahçe maçıyla ilgili olarak henüz düşünmeye başlamadığını söyleyen Tudor, “Galatasaray'ın hocasıyım ve Karabük maçından çıktık. Hafta boyunca Karabük maçına hazırlanırken odaklanmam gereken Karabük olurken, kulüpten 2, 3 kişi devamlı bana hakemlerle ilgili konuştu. İnanılmaz bir baskı var. Fenerbahçe-Beşiktaş maçında olanlardan dolayı dikkat etmemiz gerektiğini söylediler. Ben de işimize bakmamız gerektiğini söyledim ama bugüne baktığımızda haklı olduklarını görüyoruz. Ben hoca olarak tamamen takımımın oynayacağı maça odaklanmalıyım ve takımı bu maça hazırlamalıyım” dedi.Teknik adam olarak takımın eksiklerine bakması gerektiğini söyleyen Tudor, “Bunları düzeltip nasıl daha iyi yerlere gelebiliriz diye düşünmek. Eksiklere bakıyoruz. 7 hafta sonunda neler eksik ve nerelere gelebiliriz diye düşünüyoruz. Geçen sene son 3 ayda yapılan detaylı bir çalışma vardı. Doğru oyuncular seçildi ve doğru transferler yapıldı. Mantalite çok önemli ve gelen oyuncular buna uygun. Böyle olunca hoca olarak işiniz daha kolay oluyor. Doğru karakterleri getirdiğiniz zaman ben de bu kimyayı doğru şekilde kullanabiliyorum” ifadelerini kullandı.Linnes'in Karabükspor'a karşı çok etkili bir performans sergilediğini sözlerine ekleyen Tudor, “Linnes çok iyi bir performans gösterdi. Sol taraftan daha fazla orta gelmesini düşündüğüm için bir değişiklik yaptım ama orada bir hata yaptım. Maçın tekrarını izlediğimde daha net görebileceğim. Tolga bizim için çok önemli bir isim ama sonuçta geniş bir kadromuz var. Onun yerine oynayan arkadaşımız da bugün iyi bir performans sergiledi. Feghouli’nin gelişimi için de daha çok çaba göstereceğim” diyerek sözlerini tamamladı.Skor