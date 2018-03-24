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Tudor'dan Galatasaray'a bir dava daha!

Tudor'dan Galatasaray'a bir dava daha!.12173
  • Giriş : 24.03.2018 / 12:23:00

Teknik adam Igor Tudor, Galatasaray Kulübü'ne bir dava daha açtı.

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Sepet Beşik

Galatasaray'a Fatih Terim'in gelişi ile ekipten gönderilen Igor Tudor, 7,5 milyon TL alacak davası açtı. Hırvat Hoca'nın sezon sonu için planı olduğu iddia edildi.

Sözleşmesinde, "Şampiyonluk primi 500 bin eurodur. Şampiyonlar Ligi'ne kalınması durumunda 400 bin euroluk prim almaya hak kazanacaktır" maddesi bulunan Tudor'un sezon sonu bir dava daha açabileceği kulübe iletildi.

Hırvat teknik adamın avukatının gönderdiği uyarı mektubunda, "G.Saray'ın başarısında müvekkilimin başarısı gözardı edilemez. Sezon sonunda yeni davalarla yüz yüze kalmamak açısından sizi anlaşmaya davet ediyorum" dediği iddia edildi.

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