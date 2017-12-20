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Tudor'dan Galatasaraylı oyunculara mesaj

Tudor'dan Galatasaraylı oyunculara mesaj.15478
  • Giriş : 20.12.2017 / 08:42:00

Teknik adam Tudor'dan Galatasaraylı oyunculara mesaj geldi.

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Büyüyen Beşik

Evkur Yeni Malatyaspor maçında alınan mağlubiyet sonrası Galatasaray Teknik Direktörlüğü görevinden alınan Tudor, oyuncularla vedalaştı.   

Sarı-kırmızılı takım, Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını antrenör Emrah Bayraktar yönetiminde gerçekleştirdi. Akşam saatlerinde gerçekleştirilen idman öncesi Florya'ya gelen Hırvat çalıştırıcı Tudor, Sarı-kırmızılı futbolcularla vedalaştı. Tudor'un futbolculara, "Göztepe maçında bol şans diliyorum. Bu sezon da şampiyon olacağınıza inanıyorum" dediği öğrenildi.

Öte yandan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de Florya Tesisleri'ne gelerek takıma moral verdi. İdman öncesi kamp binasında futbolcularla bir araya gelen Özbek'in, "Siz yolunuza devam edeceksiniz ve Mayıs ayında şampiyonluğu göğüsleyeceksiniz" konuşmasını yaptı.

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