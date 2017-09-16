Tudor'dan uyarı geldi: Paşa paşa kazanın!
Sezona bomba gibi başlayan Cimbom'da hazırlıklar devam ediyor. Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, öğrencilerine tatlı sert bir uyarıda bulundu.
“Antalyaspor beraberliği bir yol kazası. Artık kaza kredimizi bitirdik. Taraftarımız önünde Kasımpaşa’yı yenmekten başka çaremiz yok. Taraftar, yönetim ve ben sizden sadece 3 puan değil aynı zamanda güzel bir Futbol bekliyoruz.”
G.SARAY, ligdeki en kritik virajlarından birine çıkıyor... İlk 3 maçta Kayserispor (4-1), Osmanlıspor (3-1), Sivas (3-0) ile oynadığı maçlarda rakiplerini mağlup eden G.Saray, oynadığı takımların güçsüz olduğu eleştirisi ile karşılaşmıştı. Ardından Antalya maçındaki beraberlik ile birlikte teknik direktör Igor Tudor ve oyunculara yönelik eleştiriler başlarken sarı-kırmızılılar işte tam da bu dönemde Kasımpaşa’yı ağırlayacak.
TEKNİK direktör Igor Tudor ise bu karşılaşmanın ne kadar önemli olduğunun farkında. Taraftar önünde gelebilecek kötü bir skor geçtiğimiz iki sezondaki kötü hatıraları hatırlatabilecek. Ancak kazanılması halinde ise hem takım hem de taraftar kendine gelecek ve şampiyonluk inancı artacak.
İşte bu şartlar altında Kasımpaşa maçına takımını hazırlayan Hırvat teknik adam, oyuncularına da sık sık uyarılarda bulunuyor. Hafta boyunca hem bireysel hem de takımın geneli ile konuşan, taktik çalışmalarda zaman zaman uyarılarda bulunan Tudor, oyuncularına da Florya Metin Oktay Tesisleri’nde dün yapılan antrenman öncesinde şu sözlerle uyarıda bulundu:
“ANTALYASPOR ile oynadığımız maçtaki beraberliği bir yol kazası olarak görüyorum. Artık kaza kredimizi bitirdik. Kendi taraftarımız önünde Kasımpaşa maçını kazanmaktan başka çaremiz yok. Taktik olarak, fizik olarak hazır haldesiniz. Ancak sizden isteğim konsantrasyon! 90 dakika boyunca asla maçtan kopmayın. Bir anlık dalgınlığın bize Antalya maçında gol ile geri döndüğünün hepimiz farkındayız.
Duran toplarla ilgili bütün hafta çalıştık ve sizden bu konuda özellikle dikkatli olmanızı ve birbirinizi uyarmanızı istiyorum. Sahada sürekli birbirinizle konuşun.
‘BAŞARINIZ ORTADA’
ASIL önemli nokta ise kazanmaktan fazlası. Taraftar, yönetim ve ben sizden sadece 3 puan değil aynı zamanda güzel bir Futbol bekliyoruz. İlk 3 maçtaki performansınız ile neleri başardığınızı hem siz gördünüz hem de herkese gösterdiniz. Kasımpaşa maçında da bunun devam etmesi gerekiyor. Bir kez daha söylüyorum Antalya maçı bir yol kazasıydı... Kasımpaşa’yı güzel bir oyun ile yenip kaybedilen 2 puanın yol kazası olduğunu herkese gösterin.”
ŞAMPİY10
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