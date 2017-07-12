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Tudor'dan Wesley Sneijder açıklaması!

Tudor'dan Wesley Sneijder açıklaması!.16301
  • Giriş : 12.07.2017 / 21:00:00

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, Östersunds maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

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Sarı-Kırmızılılar UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu’nda Östersund ile ilk maçına çıkacak. Maç öncesi teknik direktör Igor Tudor da basın mensuplarının karşısına geçti.

Hırvat teknik adam, rakibin lige devam ettiğini belirtirken, ilk 11 için karar vermediğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı;

“Zor bir maç olacak. İyi organize olan ve defansif bir takımla oynayacağız. Özel bir durumun içindeyiz. Sezonu erken açtık. Bahanemiz yok turu geçmek zorundayız. Hava şartları bizim için dezavantaj değil. Zemin de nasıl olursa olsun sonuçta 11’e 11 oynayacağız. Kuradan sonra elbette rakibimiz hakkında analizler yaptık. Kupa kazanmış bir takım, ligleri devam ediyor. Son maçımızda şanssızdık. Sakatlanan futbolcularımız oldu. Belhanda’nın durumundan emin değilim.  Birazdan idmana çıkıp göreceğiz. Kimin oynayacağı konusunda son kararımızı idmandan sonra vereceğiz.

Şu anda Sneijder ve kulüp görüşüyor. Bir sonuç alacaklardır. Benim hoca olarak odaklandığım şey yarınki maç.”

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