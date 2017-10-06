Tudor'dan yönetime: 9 futbolcuyu gönderelim
Galatasaraylı yönetici Cenk Ergün'le görüşen teknik adam Igor Tudor, toplantıda 9 futbolcunun takımdan gönderilmesini istedi.
Nigel De Jong, Hakan Balta, Endoğan Adili ve Umut Gündoğan için "çok daha fazla vakit kaybetmeden yollar ayrılmalı" mesajı verdi. Ryan Donk, Emrah Başsan ve Koray Günter için "bize çok faydalı olabileceklerine inanmıyorum. Şu anda sadece sayısal eksiklik yüzünden 21 kişilik kadroya adlarını yazıyorum" dedi.
"AHMET VE EREN GİDEBİLİR"
Asıl sürprizi ise Eren Derdiyok ve Ahmet Çalık için yaptı. Tudor, "ikisi de Milli Takım seviyesinde oyuncular. Ama 11'de oynamaları imkansız. Yedek kalmayı kabul edemiyorlar. Devre arasında onları satarak yerlerine alacağımız çok yönlü bir orta saha ve santrforla daha dinamik bir takım olabiliriz" dedi.
TRT
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