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Tudor'dan yönetime: O isim mutlaka alımalı!

Tudor'dan yönetime: O isim mutlaka alımalı!.13735
  • Giriş : 10.10.2017 / 08:11:00

Teknik adam Tudor, Asamoah'ı mutlaka takımda görmek istediğini vurguladı.

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Büyüyen Beşik

Süper Lig'e iddialı bir giriş yapan Galatasaray'da teknik direktör Tudor, yönetimden Asamoah ve forvete bir oyuncu istedi.

Sportif direktör Cenk Ergün ile teknik direktör Igor Tudor, ocak ayı transfer döneminde yapılacak hamleleri belirlemek üzere masa başına geçerken, Hırvat hocanın ilk ricası “Takımın ahengini, olumlu havayı bozacak, problem oluşturacak oyuncu istemiyorum. Yüksek egolar bizim havamızı bozar” şeklinde oldu. Yaz transfer döneminde Juventus’tan alınamayan Kwadwo Asamoah’ı devre arasında takımda görmek isteyen Hırvat hoca, Bafétimbi Gomis’e de alternatif isim istediğini bildirdi.

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