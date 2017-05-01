Tudor, Galatasaraylı futbolcuları uyardı
Galatasaray'ın genç teknik direktörü Igor Tudor, dün yapılan antreman öncesi futbolcularına önemli uyarılarda bulundu.
ARTIK hem G.Saraylı oyuncular hem de teknik direktör Igor Tudor için zor haftalar başlıyor... Başakşehir ve F.Bahçe maçlarında sıfır çeken sarı-kırmızılılar kalan 6 haftada en yüksek puanı almak zorunda. Ligde Şampiyonlar Ligi hedefini mucizelere bırakan, 4. sıraya kadar gerileyip Trabzon ile aradaki farkın kapanmasına engel olamayan G.Saray’a bu hafta farkı yeniden açma şansına sahip.
TRABZONSPOR’UN, G.Birliği ile berabere kalmasının ardından şans ayağına gelen sarı-kırmızılılarda teknik direktör Tudor da bu durumun altını çizdi. Oyuncularına dün yapılan son idman öncesi konuşan Hırvat çalıştırıcı artık kalan 6 maçtan 18 puan almalarının şart olduğunu vurgularken F.Bahçe karşısındaki oyunu ortaya koymaları halinde de Bursaspor karşısında kazanan taraf olacaklarını söyledi.
GOL SORUNU ÇÖZÜLECEK!
“ARTIK kazanmak zorundayız, başka çaremiz yok” diyen Tudor, sözlerine şöyle devam etti: “Artık puan kaybı lüksümüz yok! Kalan maçlarda sadece kazanmak değil aynı zamanda iyi de oynamak zorundayız. Gol sorunumuzu hafta boyunca çalıştık ve bu kez gol ve goller bulacağınızdan eminim. Ben size inanıyorum siz de kendinize inanın. Bizim için kazanmak tek çare. Galibiyetler geldikçe herkes iyi futbolumuzun da farkına varacak.”
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