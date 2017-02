Tudor konuştu: Üzerimde baskı var!

Riekerin'in Galatasaray'dan gönderilmesi sonrası Karabükspor'un hocası Igor Tudor ile anlaşmaya varan Cimbom'da heyecan yaşanıyor.Tudor'un açıklamaları;Hepiniz hoşgeldiniz. Başkanımızın dediği gibi hepimizin amacı başarılı olaiblrmek. Başkanımıza teşekkür etmek istiyorum. Galatasaray gibi büyük bir camiada çalışma fırsatını verdiği için çok teşekkür ediyorum.Bir hoca olarak sistem çok önemli değil. İlerde çift veya tek forvet önemli değil. Bence sistemler çok önemli değil. Önemli olan şey, takım ruhu. Mücadele ve fedakarlık çok önemli. Sistemler değişebilir. Benim takıma vermek istediğim ve takımın gösterdiği performans çok daha önemli. Benim istediğim savunma yaparken 10 kiş topun arkasında hücum yaparken tam tersi olmalı. Hayatta hiçbir şey kolay değil. Biraz zamana ihtiyaç var çok fazlasına değil ama biraz zaman gerekiyor.Şimdi seneye olacak şeyleri konuşmak anlamsız. Galatasaray şampiyonlukta ömücadelede ediyorsa şampiyonl olmak ister. Hem benim hem ekibimin hem de başkanın tek amacı Galatasaray'ı şampiyon yapabilmek. Bu bence şu an için sorulması gereken bir soru değil.Beşiktaş şampiyonluğun favorisi Galatasaray'ın hocasıyım. Bazı şeylere inandığım için buraya geldim. Geçen seneye bakılırsa şampyion olmuş bir Beşiktaş var ve aramızda 5 puan fark var. Daha oynanacak 14 maç var önemüzdeki maçları kazanarak şampiyon olmak istiyoruz. Tabi ki hedefim burada elimden geleni yapmak.38 yaşında Galatasaray'ın başına hoca olarak gelmesiyle ilgili olarak Tudor, "10 yaşından beri bu baskının içerisindeyim. Juventus'a gittiğimde de bu baskı vardı. 38 yaşından daha yaşlı hissediyorum aslında. Bakıldığı zaman tecrübe biraz abartılıyor gibi geliyor. Ne bildiğiniz ve yeteneğiniz varsa 30 yaşında da yapabilirsiniz daha geç yaşlarda da... 80 yaşındaki hoca en iyi hoca diyebiliriz. Bu yüzden biraz bu işin abartılı olduğunu düşünüyorum."Öncelikle 45 sakatlık gerçeği yansıtmıyor. PAOK VE Karabük'te yapılan idmanlara bakılırsa ortanın biraz üstünde ama o rakamlar gerçeği yansıtmıyor. Galatasaray'da bu nasıl ilerleyecek diye sorarsanız bu çok büyük bir soru. Günlük şekilde bakmamız gerekiyor. Elimizdeki oyuncularla ilgili olacak bir şey bu... Ne kadar zorlayabileceğimizi ne kadar ileriye gidebileceğimizi zamanla göreceğiz...Umarım giderken de aynı şekilde olur. Aslında bu sorunun çevabı çok basit. İyi bir şeyler ortaya koyduğunuz sürece taraftar gelecektir kötü oyun sergilerseniz taraftarlar gelmez. Benim tek amacım takımı iyi bir şekilde oynatarak taraftarımızı yanımızda görmek.Şunu ifade etmek istiyorum. Biz kulüp başkanları olarak büyük camiaları temsil ediyoruz. Her kulüp başkanı temsil ettiği camianın yüzüdür. Bu soruya şöyle cevap vereyim. Malesef olayın tartışma biçimi ve nakledilişi Galatasaray değerleriyle düşünüldüğü zaman böyle bir dialoğun yaşanması mümkün değil. Galatasaray Başkanı Karabükspor Başkanı'nın konuşma üslubuyla yanıt vermesi mümkün değil. Galatasaray'ı temsil eden yönetim için kullandığı ifdadeleri hoş bulmuyorum. Kİmsenin Galatasaray etik ve ahlak dersi verme yetkisi yok. Kimse Galatasaray için bu tabirleri kullanamaz. Yasalarımız ve federasyonumuz var. Gerek savcılarımız gerekse TFF Başkanı ve yöneticileri söylenenleri analiz etsinler. Herkes haddini bilmeli. Özelikle kulüp başkanları olarak çok dikkat ediyorum ve toplumu birleştirici ifadeler kullanmaya dikkat etmemiz gerekiyor.Karabükspor ile sözleşme imzaladığımız tek amacımız kulübü ligde tutmaktı. Karabük ile konuştuğumuzu tutumuş gibi bir durumdayız. 3 galibiyet daha alırlarsa büyük ihtimalle ligde kalacaklardır. Eski başkanıma her zaman minnettar olacağım. İki gün önce yapılan açıklamanın ise tamamen yanlış olduğunu belirtmek istiyorum. Bu zamana kadar bakılırsa 10 hoca görevinden gönderilmiş durumda...Bir hoca görevinden ayrıldığı zaman Futbol bu bu tip şeyler olabiliyor diye yaklaşıyoruz. Ahlaki konulardan kimse bahsetmiyor. Aslında bakıldığı zaman bir kontrat var ortada bu Futbol böyle şeyler olur denilmiyor. Düşünüldüğü zaman aynı şey bu Karabükspor ile ilgili yapmak istediğim bir açıklama...Galatasaray gibi büyük bir camiada oynuyorsunuz. Şampiyonlukların ve önemli galibiyetlerin defans yaparak geldiğini, takımı her şeyin üstünde tutarak mücadele etmek herşeyden önce geliyor. Takımın defansif yönüne odaklandık. Wesley önemli bir oyuncu ilişkilerimiz iyi olacaktır ve sezon sonuna kadar iyi ve güzel işler yapacaktır.Kısa sürede Conte ile görüşmedim. Belki de dünyanın en iyi hocası... Bütün hocaları gözlemlemek ve her hocadan bir şeyler çalıp kendi vizyonunuza bunu uyarlamak. Simeone ve Conte gibi olamazsınız onlar başlı başına birer isimdir. Sizler kendi vizyonunuzu oluşturmak ve geliştirmek zorudansınız.Ben PAOK'tan ayrılmadım beni oradan gönderdiler. Paok'un bana söylediği yardımcılarından bir tanesini göndereceğiz sen devam edeecksin dediler. Ben de öyle olmaz birlikte geldik ben de ayrıldım dedim ve ayrıldık. PAOK'ta güzel zamanlar geçirdik. PAOK hikayesinden başkanın istediği şampiyon olmaktı. Olimpiakos'un tekelinde bir lig ve pek mümkün gözükmüyor orada şampiyon olmak. Ben baskıyla çalışmayı seven bir hocayım.Derbinin tarihi çok enteresan. Başkan olarak Galatasaray'ın burada haklarını savunmak birinci görevim. Öyle tuhaf şeyler oluyor ki. Bugün değerli 3 kulübümüz maçlar yapacaklar. Hepsi deplasmanda oynuyorlar. Dönüp geliyorlar pazar günü maç oynuyorlar. El insaf bir derbiyi pazartesiye almak ne kadar taraftarın bir araya geleceği şenlik havasında geçecek bir maçı bu hareketlerle yaralıyorlar. Lig maçlarını pazartesine almıyorsunuz hepsi pazar günü oynuyor. Bununla ilgili herkes Galatasaraylı olarak düşünsün ne söylemek gerekiyor. Biz Avrupa'da oynuyorken 2 günde bir maç yapmışız. 48 saatte bir maça çıkmışız. Kimse bunu yanlış anlamasın. Bu herkesin dikaktini çekiyor. Hakkari 'deki insanında Almanya'daki insanında... Bu derbiye insanlar işten çıkıp gelecekler. Maçın saati belli. Futbol camiasında bu tip tartışmalar olmasın böyle şeyler yaratmayalım. Karabükspor başkanı içinde söylediğim sözler bu şekilde. federasyondan tık yok. Şu işi yaparken gerekçesini de beraberinde açıklamaları gerekiyor. Pazartesi günü neden yani sebebi ne, önümüzde canlı örnek var. Bu hafta oynanacak maçları neden pazartesi gününe almadınız. Derbi olunca mı tarihleri değiştirmek gerekiyor. Galatasaray ve Beşitkaş camialarına çıkıp açıklama yapsınlar. Herkesin yaptığı hareketin nelere sebep olduğunu bilmesi gerekiyor. Ben Galatasaray olarak bu tarih değişikliğini kabul etmiyorum. Bu değişikliğin izahı yok. Bu kadar algıdan yoksun muyuz? Derbiye gerginlik getiriyor ve camialar arasındaki sürtüşmeyi ortaya çıkartıyor. Daha fazla bir şey söylemek istemiyorum. Farklı yönlere gidebilir açıklama daha fazla bir şey söylemeyeceğim. Saat 10-11 gibi haberimiz oldu.TFF'de fikstürü belirleyen kişinin Beşiktaş taraftarı olduğu iddialarıyla ilgili, "Çalışan kişilerin hangi takımı tuttuğunu bilmiyorum. Fikstürü belirleyen kişi benim muhatabım değil. Sayın başkan bu derbiyi neden ileri bir tarihe aldınız? O güne kadar belli değil miydi fikstürler! Neden oynatıyorsunuz ne değişiyor yani!" dedi.