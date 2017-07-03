Tudor: Özel bir sezon, çok dikkatli olmalıyız
Sezonun son dönemlerinde Galatasaray'ın başına geçen teknik direktör Tudor, özel bir sezon yaşandığını ve dikkatli olmak gerektiğini belirtti.
Sarı-kırmızılı takımın, Slovakya kampında Macaristan 2. Lig ekiplerinden Gyirmot'u 1-0 yendiği antrenman maçının ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Tudor, sezonu erken açtıklarını hatırlatarak, şunları kaydetti:
"Bakıldığı zaman bazı oyuncularımızın ilk, milli takımlardan dönen oyuncuların ikinci haftası. Antrenmanlar çok yoğun tempoda geçiyor. Çok özel bir sezon yaşıyoruz. İlk resmi maçımız çok yakın. Antrenman dozajını iyi ayarlamamız gerekiyor. Kısa bir tatil süresi oldu. Fazla dinlenme imkanı olmadı. O yüzden bu akşam oynadığımız maç kolay değildi. Henüz bacaklar ve ayaklar ağır. Onun dışında fena maç olmadı. Belirttiğim gibi özel bir sezon yaşıyoruz. Bunun için de çok dikkatli olmamız gerekiyor. "
Tudor, karşılaşmada forma giyen yeni transfer Maicon'un performansıyla ilgili bir soru üzerine, "Bugün Gomis ve Belhanda yoktu. Çünkü bizimle üçüncü antrenmana çıktılar. Maicon, Brezilya'dan geldi. Orada sezon devam ediyordu. O yüzden onu oynattık." ifadelerini kullandı.
Hırvat teknik adam, maçta görev verdiği genç futbolcuların iyi oynadığını belirterek, "Performanslarının gayet iyi olduğunu düşünüyorum. Gelecek vaat ediyorlar. Ancak bu sezon forma giyip giymeyecekleri konusunda konuşmak için çok erken." değerlendirmesinde bulundu.
VATAN
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