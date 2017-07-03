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Tudor: Özel bir sezon, çok dikkatli olmalıyız

Tudor: Özel bir sezon, çok dikkatli olmalıyız.16681
  • Giriş : 03.07.2017 / 08:25:00

Galatasaray Teknik Direktörü Tudor, yeni sezon ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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Sezonun son dönemlerinde Galatasaray'ın başına geçen teknik direktör Tudor, özel bir sezon yaşandığını ve dikkatli olmak gerektiğini belirtti.

Sarı-kırmızılı takımın, Slovakya kampında Macaristan 2. Lig  ekiplerinden Gyirmot'u 1-0 yendiği antrenman maçının ardından basın mensuplarına  açıklamada bulunan Tudor, sezonu erken açtıklarını hatırlatarak, şunları  kaydetti:

"Bakıldığı zaman bazı oyuncularımızın ilk, milli takımlardan dönen  oyuncuların ikinci haftası. Antrenmanlar çok yoğun tempoda geçiyor. Çok özel bir  sezon yaşıyoruz. İlk resmi maçımız çok yakın. Antrenman dozajını iyi ayarlamamız  gerekiyor. Kısa bir tatil süresi oldu. Fazla dinlenme imkanı olmadı. O yüzden bu  akşam oynadığımız maç kolay değildi. Henüz bacaklar ve ayaklar ağır. Onun dışında  fena maç olmadı. Belirttiğim gibi özel bir sezon yaşıyoruz. Bunun için de çok  dikkatli olmamız gerekiyor. "

Tudor, karşılaşmada forma giyen yeni transfer Maicon'un performansıyla  ilgili bir soru üzerine, "Bugün Gomis ve Belhanda yoktu. Çünkü bizimle üçüncü  antrenmana çıktılar. Maicon, Brezilya'dan geldi. Orada sezon devam ediyordu. O  yüzden onu oynattık." ifadelerini kullandı.

Hırvat teknik adam, maçta görev verdiği genç futbolcuların iyi  oynadığını belirterek, "Performanslarının gayet iyi olduğunu düşünüyorum. Gelecek  vaat ediyorlar. Ancak bu sezon forma giyip giymeyecekleri konusunda konuşmak için  çok erken." değerlendirmesinde bulundu.

VATAN

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