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Tudor: Selçuk herkesten fazla saygıyı hak ediyor

Tudor: Selçuk herkesten fazla saygıyı hak ediyor.15031
  • Giriş : 17.09.2017 / 09:12:00

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, Kasımpaşa maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

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Türk Telekom Stadyumu'nda Kasımpaşa'yı 2-0'la geçen Galatasaray'da teknik adam Tudor maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Tudor, 2 gol atan Gomis ile uzun bir aradan sonra sahaya çıkan Latovlevici'nin performansları için çok mutlu olduğunu belirtti.

Galibiyetten ötürü oyuncularını kutlayan Tudor, "İyi yapmadığımız şeylerin üzerine giderek geliştirmemiz gerekiyor. Duran toplarda iyi defans yaptığımızı düşünüyorum. Antalyaspor maçında da aslında kornerlerde iyi defans yapan bir Galatasaray vardı ama çok duran top şansı verdiğimiz için gol yemiştik. Bakıldığı zaman sezona iyi bir başlangıç yapıldı ama bu bir şey ifade etmiyor. Çünkü lig çok uzun bir maraton. Tabii ki mutlaka iyi başlangıç yapmak, kötü başlangıç yapmaktan iyidir." diye konuştu.

Tudor, bir gazetecinin Selçuk İnan ile ilgili sorusu üzerine ise şunları kaydetti:

"Selçuk bizim kaptanımız ve bizimle kontratı var. Galatasaray'a çok şey katmış bir oyuncu. Hatırladığım kadarıyla kaptan ve önemli bir takımın parçası olarak burada çok şey kazandı. Futbolda insanlar bu tip şeyleri çok çabuk unutuyorlar. Ben Selçuk'a çok yakınım. Bence Selçuk herkesten daha fazla saygıyı hak ediyor. Önemli bir oyuncu. Bu takımın bir parçası ve mutlaka ihtiyaç olduğu zaman en iyi şekilde bize yardımda bulunacaktır."

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