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Tudor: Slaven Bilic, Beşiktaş'a geri dönecek

Tudor: Slaven Bilic, Beşiktaş'a geri dönecek.12000
  • Giriş : 22.03.2018 / 15:57:00

Teknik adam Igor Tudor, Beşiktaş ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu

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Sepet Beşik

Bir dönem Galatsaray'ı da çalıştıran teknk direktör Igor Tudor, Türkiye'de yaptığı açıklamasında teknik adam Bilic'in yeniden Beşiktaş'a geleceğini iddia etti.

Geçtiğimiz hafta İstanbul'a gelen Hırvat hoca önceki gün 19.00 uçağıyla Hırvatistan'a döndü. Tudor havalimanında aiçini döktü. İşte Tudor'un açıklamaları:

"Galatasaray'da çok başarılı bir dönem geçirdiğimi düşünüyorum. Neredeyse tüm zorlu maçları deplasmanda oynadık. Şimdi hepsi içeride. Buna rağmen 16 haftanın 14'ünde liderdik. Ancak başarılı olmanın bedelini ödedim."

"Türkiye'den ayrıldıktan sonra Antalyaspor, Alanyaspor ve Konyaspor beni istedi. Ancak o dönem çalışmayı düşünmedim. Kısa süre önce de Türkiye'nin önde gelen Anadolu kulüplerinden birisiyle görüştüm. Sparta Prag'dan da teklif aldım. (Semih Kaya'nı takımı)Henüz kararımı vermedim ama Prag'a gitmeye sıcak bakıyorum.Slaven Biliç çok iyi arkadaşım. Türkiye'de önemli işler yaptı. Bir gün Beşiktaş'a geri dönecektir."

"Şampiyonluk yarışı çok heyecanlı geçiyor. Galatasaray'ı bir adım önde görüyorum. Çünkü önemli bir fikstür avantajı var. Fakat Beşiktaş da çok oturmuş bir kadroya sahip. Ancak onlar da son iki sezonda şampiyon oldukları için başarı açlıkları düşük seviyede. Ayrıca yaş ortalamaları da yüksek. Başakşehir şu anda ikinci sırada ancak bence yarış Galatasaray ve Beşiktaş arasında geçecektir"

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