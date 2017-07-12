Tudor: Sneijder bu takımda oynayamaz
Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, yıllardır Galatasaray forması ile ter döken Wesley Sneijder'i kesinlikle takımda istemiyor.
Tudor, Başkan Dursun Özbek ile toplantısında bu 2 fotoğrafı yan yana koydu: “Kendisi ekstra izinli sürecinde belli ki çalışmamış. Kampın en önemli periyodunu kaçırdı. Arkadaşlarının çok gerisinde. Artık onları yakalaması, bu takımda direkt şans bulması mümkün değil. Oynamaması da ayrıca sorun yaratacaktır.”
Galatasaray’da Sneijder krizinde perde yavaş yavaş aralanıyor. Geçtiğimiz günlerde apar topar Slovakya’ya giden ve 1 gece kalıp tekrar İstanbul’a dönen Başkan Dursun Özbek ile teknik direktör Tudor’un yaptığı görüşmenin detaylarına ulaşıldı. Buna göre, Sarı-Kırmızılılar’ın patronu taraftar baskısını göz önünde bulundurarak Hırvat hocaya son bir kez daha, “Sneijder’i takıma kazandırman mümkün mü?” sorusunu yöneltti.
Ancak bu soruya Tudor bir kez daha olumsuz karşılık verdi. Takımın topbaşı yaptığı periyotta Hollandalı futbolcunun İbiza’da restoranıyla meşgul olduğunu hatırlatan Hırvat teknik adam, “Kendisinin ekstra izin periyodunda çalışmadığı da ortada. Kampın en önemli sürecini kaçırdı. Arkadaşlarının fizik-kondisyon olarak çok gerisinde olduğu da kesin. Onları yakalaması, dolayısıyla bu takımda direkt oynaması mümkün değil. Bu, sorunsuz ve çok yoğun bir tempoda çalışan arkadaşlarına da haksızlık olacaktır. Yedek kalması da onu hep huzursuz eder” ifadelerini kullandı.
Hocasından Sneijder ile ilgili görüş alan Başkan Dursun Özbek’in de fikrinin böylece netleştiği öğrenildi. Galatasaray’ın patronunun Hollandalı’nın menaceriyle kapalı kapılar ardından her gün uzun süren temaslar kurduğu ve krizin gelecek haftaya sarkmadan biteceği belirtiliyor.
FANATİK
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