Tudor, Süper Lig'e geri dönüyor iddiası
Bir dönem Galatasaray'ı çalıştıran ve Fatih Terim'in gelişiyle gönderilen Igor Tudor'un yeniden Türk bir takımla anlaşacağı iddia edildi.
Galatasaray’daki görevine son verildikten sonra Udinese’nin başına geçen ve İtalyan takımını son anda ligde tutmayı başaran Igor Tudor, şu sıralarda boşta.
40 yaşındaki teknik adamın, Türkiye, İtalya ve ülkesi Hırvatistan’da birkaç takımla görüşme halinde olduğu bildirildi.
FANATİK
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