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Tudor, Süper Lig'e geri dönüyor! İşte takımı

Tudor, Süper Lig'e geri dönüyor! İşte takımı.12173
  • Giriş : 12.06.2018 / 10:21:00

Genç teknik direktör Igor Tudor, Süper Lig'e geri dönmek istiyor.

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Büyüyen Beşik

Bir dönem Galatasaray'ı çalıştıran Igor Tudor'un Atiker Konyaspor'la anlaşmak üzere. Konyaspor'un diğer ilgilendiği isim ise Jurcevic.

Atiker Konyaspor’da başkanlığa gelen Hilmi Kulluk, transfer için kolları sıvadı.

Sergen Yalçın’ın biten sözleşmesini uzatmayı düşünmeyen Yeşil-Beyazlılar'da öncelik Türkiye'yi iyi tanıyan Hırvat hoca Igor Tudor... Son olarak Udinese’den ayrılan genç teknik adamın da menajerler aracılığıyla Konyaspor’a önerilğidiği gelen haberler arasında.

Konyasapor'da bir diğer aday ise Nikola Jurcevic. Beşiktaş ve West Ham'da Bilic’in yardımcılığını yapan Hırvat çalıştırıcıyla görüşme yapıldığı öğrenildi. Görüşülen detaylarda Jurcevic’in iki yardımcısıyla geleceği, diğer ekibin ise yönetim tarafından yerli isimlerden oluşturulacağı belirtildi. Transferi de tam olarak yönetimin yapacağı ifade edildi. Alacağı ücretin ise yerli hocaların rakamlarının yarısı civarında olduğu ifade edildi. Hırvatistan Milli Takımı, Beşiktaş ve West Ham'da Bilic'le birlikte olan Hırvat hoca son olarak Dinamo Zagreb'in başında teknik direktör olarak görev yaptı. 51 yaşındaki Jurcevic, Avustrurya ligi takımlarından Salzburg'u da çalıştırmıştı.

TRT

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