Tudor, Süper Lig'e geri dönüyor! İşte takımı
Bir dönem Galatasaray'ı çalıştıran Igor Tudor'un Atiker Konyaspor'la anlaşmak üzere. Konyaspor'un diğer ilgilendiği isim ise Jurcevic.
Atiker Konyaspor’da başkanlığa gelen Hilmi Kulluk, transfer için kolları sıvadı.
Sergen Yalçın’ın biten sözleşmesini uzatmayı düşünmeyen Yeşil-Beyazlılar'da öncelik Türkiye'yi iyi tanıyan Hırvat hoca Igor Tudor... Son olarak Udinese’den ayrılan genç teknik adamın da menajerler aracılığıyla Konyaspor’a önerilğidiği gelen haberler arasında.
Konyasapor'da bir diğer aday ise Nikola Jurcevic. Beşiktaş ve West Ham'da Bilic’in yardımcılığını yapan Hırvat çalıştırıcıyla görüşme yapıldığı öğrenildi. Görüşülen detaylarda Jurcevic’in iki yardımcısıyla geleceği, diğer ekibin ise yönetim tarafından yerli isimlerden oluşturulacağı belirtildi. Transferi de tam olarak yönetimin yapacağı ifade edildi. Alacağı ücretin ise yerli hocaların rakamlarının yarısı civarında olduğu ifade edildi. Hırvatistan Milli Takımı, Beşiktaş ve West Ham'da Bilic'le birlikte olan Hırvat hoca son olarak Dinamo Zagreb'in başında teknik direktör olarak görev yaptı. 51 yaşındaki Jurcevic, Avustrurya ligi takımlarından Salzburg'u da çalıştırmıştı.
TRT
DİĞER HABERLER
Oyuncu Olcan Adın, taraftarlara veda etti
Ünlü futbolcu Olcan Adın, Akhisarspor'dan ayrıldığını duyurdu.
Ve Demba Ba'nın yeni takımı belli oldu!
Tecrübeli oyuncu Demba Ba'nın yeni takımı nihayet belli oldu.
Almanlar, Tolgay için 48 milyon TL önerdi
Vagner Love'un avukatından açıklama geldi
Galatasaray'da Gomis depremi yaşanıyor
Galatasaray'da ünlü oyuncu Gomis ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor.