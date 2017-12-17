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Tudor: 'Tudor istifa' cümlesine odaklanmışlar

Tudor: 'Tudor istifa' cümlesine odaklanmışlar.15510
  • Giriş : 17.12.2017 / 22:26:00
  • Güncelleme : 17.12.2017 / 22:29:14

Galatasaray'da alınan mağlubiyetlerin sorumlusu olarak gösterilen Tudor, çarpıcı açıklamalar yaptı.

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Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, Yeni Malatyaspor yenilgisi sonrası çarpıcı açıklamalar yaptı. Hırvat çalıştırıcı, "Türkiye'de 2 tane popüler şey var. Birincisi 'Tudor istifa', ikincisi 'sistem'" dedi. 

Yeni Malatyaspor'a 2-1 yenilerek liderliği Başakşehir'e kaptıran Galatasaray'da teknik direktör Igor Tudor, "Rakip 2 gol attı, biz 1 gol attık ve onlar kazandı. İki tane büyük hata yaptık ve sonrasında gelen 2 gol... Onlar 2 tane attı, biz de 1 gol attık. Otomatikman mağlubiyet geldi. Hayatımın her yerinde zaten baskı var. Türkiye'de iki popüler şey var; birincisi 'Tudor istifa', ikincisi sistem konusu. Yenilgi şimdi buna dayandırılacaktır. Böyle herkes mutlu oluyor. Türkiye’de futbola bakış açısı bu. Bu sistemle oynadığınızda kaybediyorsunuz. Sizin bakış açınız bu" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Tudor, Yeni Malatyaspor maçında taraftarların istifa tezahüratlarına böyle cevap verdi:

- BASIN TOPLANTISI -

Sarı-kırmızılı ekibin şampiyonluk şansının halen sürdüğünü söyleyen Hırvat teknik adam, "Şampiyonluk iddiası olan en önemli takımlardan biriyiz. Türkiye'de iki tane popüler şey var; biri 'Tudor istifa' diğeri de 'bu sistem' herkes buna odaklanmış" şeklinde konuştu. Malatya ekibini aldığı galibiyetten dolayı tebrik eden Tudor, defans hatalar nedeniyle kalelerinde gol gördüklerini ve bu şekilde sahadan mağlup ayrıldıklarını belirtti.

"DURAN TOPLARDA SORUMLULUK ALMALIYIZ"

Tudor, deplasmanda hataya yer olmadığını belirterek, "Rakip takım sizi cezalandırıyor. Son maçlarda bu tür defans hataları yapıyoruz ve bu nedenle de yeniliyoruz. Duran toplarda sorumluluk almalıyız. Bu maçta ve son maçlarda duran toplardan yediğimiz çok gol vardı. Bu şekilde oynayarak bu sorunu ortadan kaldırırız dedik ama ne yazık ki bazı hatalardan goller yedik" ifadelerine yer verdi.

"OYUNCULARIMDAN BEKLENTİM DAHA FAZLAYDI"

Oyuncularının biraz daha verimli olması gerektiğini dile getiren Hırvat teknik adam, "Demek ki şu anda gösterdiğimiz performans yeterli değil. Böyle bir maç bekliyorduk zaten. Beşiktaş maçına baktık, çok ciddi pozisyon vermeyen bir Malatya vardı. Bizde böyle bir Malatya bekliyorduk defansif anlamda iyi oynadılar. Ama benim oyuncularımdan beklentim daha fazlaydı" diye aktardı.

"GALATASARAY KAYBEDİNCE HEDEF HOCA GÖSTERİLİYOR"

Dünyada her teknik direktörün hata yapabileceğini ifade eden Tudor, "Ben de hata yapabilirim. Oyunculara bakıyorsunuz bazen iyi oynuyorlar bazen kötü. Bazen hatasız bazen hatalı oynuyorlar. Alınan bütün kötü sonuçlar ortak, hem oyuncuların hem hocanın performansı ile ilgili. Benim alışkın olmadığım bir anlayış var. Galatasaray kaybettiği zaman direk hedef hoca gösteriliyor, benim alışkın olmadığım bir durum bu. Bugünkü mağlubiyeti oynadığımız sisteme dayandırılacaktır" değerlendirmesini yaptı.

"TAMAMEN 'TUDOR İSTİFA'YA ODAKLANMIŞLAR"

Sarı-kırmızılı takımın şampiyonluk yolunda en önemli ekiplerden biri olduğunu aktararak, "Bizim şampiyonluk hedefimiz halen var. Tudor istifa diyorlar. Ama Galatasaray şampiyonluk yolunda en önemli takım. Tamamen 'Tudor istifa' cümlesine odaklanmışlar" ifadelerini kullandı.

Habertürk

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