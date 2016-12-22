TÜFAD Avrupa'dan anlamlı kampanyaya tam destek
Başkan Abdülkadir Demirdöven ile Başkan Yardımcısı Teknik Direktör Engin Fırat’ın öncülüğünde “Antalya’ya kampa gidiyoruz” adıyla kampanya başlatan ve bu kampanyayı Almanya’nın Düsseldof şehrinde bulunan TÜFAD Avrupa Şubesinde yaptıkları basın açıklamayla kamuoyuna açıklayan TÜFAD’ın öncelikli hedefi ise gurbette bulunan Türk Takımları olacak.
Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Avrupa’da başlattığı bu kampanya ile Avrupa Liglerinde mücadele eden yaklaşık 500’e yakın Türk takımının devre arasında kamplarını, Türkiye’nin Turizm Cenneti olan Antalya’da yapmasını amaçlanıyor. TÜFAD Avrupa Şubesi Başkanı Demirdöven başlattıkları bu kampanyaya tüm takımların ilgi gösterdiğini ve olumlu yaklaştıklarını belirterek “Avrupa’da profesyonel ve amatör liglerde mücadele eden takımlarımıza yönelik liglere verilen arada takımların kamplarını Antalya’da yapmaları için çağrıda bulunduk. Buradaki temel amacımız Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla başlatılan kampanyaya destek vermek ve Ülkemize bu yapılacak kampanya ile biraz olsun döviz girdisi sağlamak, turizmi canlandırmak yatıyor.”
Asbaşkan Engin Fırat ise başlatılan bu kampanya ile birlikteliğe her zamandan daha fazla ihtiyacımızın olduğu bu günlerde yurtdışında yaşanan ve dünyanın dört bir yanına dağılmış Türklerden destek vermesini beklediklerini dile getirerek “ Tüm Türkleri kendi imkanları doğrultusunda ülkemize ve ülke ekonomisine katkı vermesini bekliyoruz. Sahadaki mücadeleyi Türk ekonomisine kazandırmak için çaba sarf ediyoruz ve etmeye devam edeceğiz. Sporda da bu kampanya ile Türkiye ye katkı sunmaya çalışacağız. Avrupa takımlarının devre arası rezervasyon iptallerinin verdiği zararı bu şekilde domine etmeye çalışacağız. Bu örnek proje ile Türkiye’de ki huzur ortamını bozmak isteyenlere en güzel cevabı vermiş olacağız. Bu kampanyanın öncelikli hedefinde Avrupa da mücadele eden Türk takımları olsa da, rezervasyonlarını iptal Avrupalı kulüpler ile de temaslarımız sürecek.
Takımlardan Kampanyaya Büyük Destek geldi.
TÜFAD’ın bu anlamlı kampanyasına Avrupa’da başta Almanya başta olmak üzere yaklaşık 500’e yakın Türk Takımının büyük destek verdiğini söyleyen Başkan Abdülkadir Demirdöven “Sadece Almanya da sistemimize kayıtlı 317 amatör Türk takımı var. Buna Hollanda, Belçika, Avusturya, Fransa, İsviçre ve Danimarka liglerinde Türk Takımları da eklendiğinde sayı 600’ü bulacak diye umut ediyorum.” dedi. Asbaşkan Engin Fırat Avrupa TÜFAD’ın başlattığı bu kampanyaya TÜFAD Genel Başkanı İsmail Dilber’in de tam destek verdiğini sözlerine ekledi.
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