Tuğba Yurt: Kısa boylular daha zeki olur
'Aşka Emanet' albümü ile ünlenen Tuğba Yurt, yaptığı açıklamada 1.63 boyunda olduğunu ve dünya starlarıyla aynı boyda olduğunu vurguladı. Yurt, kan dolaşımından dolayı kısa boyluların daha zeki olduğunu iddia etti.
Genç şarkıcı Tuğba Yurt, 2 Eylül 1987 tarihinde Belçika'da dünyaya geldi.
Küçük yaşlarda müzikle ilgilenmeye başlayan Tuğba Yurt, 11 yaşından itibaren Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda Klasik Batı Müziği eğitimi aldı.
Tuğba Yurt, 6 Aralık 2013'te 3 Adım Müzik etiketiyle yayınlanan 5 şarkılık 'Aşka Emanet' albümü ile ilk albüm çalışmasını gerçekleştirdi. Bu albümün çıkış parçası olan Ağır Yaralı'yı Lara Sayılgan yönetmenliğinde kliplendirdi.
Ardından dört albüm çalışması daha yaptı ve birçok ödül aldı.
Tuğba Yurt, son olarak yeni single çalışması 'İnceden İnceden' klibi için kamera karşısına geçti.
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