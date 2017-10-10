Tuğçe Kazaz'dan açıklama: Doları yasaklayalım
Sosyal medyada yaptığı açıklamalarla ilgi çeken eski manken Tuğçe Kazaz, Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasında yaşanan vize yasağı krizine ilişkin yaptığı açıklamasında doların yasaklanması gerektiğini savundu.
Kazaz, ABD ile Türkiye'nin karşılıklı olarak vizeleri askıya almasıyla ilgili sosyal medya hesabı Twitter'dan mesajlar paylaştı ve "Ütopik gelecek belki ama bence Dolar'ı Türkiye'de yasaklayalım. Uluslararası ilişkilermiş, ekonomiymiş gerisini Dolar'ı basan onlar düşünsün" dedi.
Kazaz, Türkiye'nin maddi olarak sömürüldüğünü ve ülkenin 'pis bir kaderi' olduğunu söylerken "Maddi olarak dolarcılar, manevi olarak da dolarcıların iti FETÖ tarafından kandırıldık" ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın FETÖ konusunda 'Kandırıldık' açıklamasını da hatırlatan Kazaz, "Umarım Cumhurbaşkanımızdan 'Milli irade tarafından kandırıldık' cümlesini duymayız" dedi.
3 gündür kendine 'Sus Tuğçe, konuşma' dediğini söyleyen Kazaz, "AK Parti güçlensin diye ciddi destek verdik. Ama artık o kadar güçlendi ki neredeyse kendini yiyecek. Çünkü güç zehirlenmesi önce gücü yutar. Bu zehirlenmeden kurtulmanın tek yolu, güçlüye uygulanan adaletin güçsüze, güçsüze uygulanan adaletin de güçlüye uygulamasından geçer" diye yazdı.
'Damatlar' konusunda değinen Kazaz, "Ülkemizde babadan oğula geçen bir güç yok; ama damatlara geçen güçler var. Bu damatların damatlıkları Türkiye'ye mal edilmemeli" ifadelerini kullandı.
Erdoğan'da 'şefkatli olma' çağrısında bulunan Kazaz, "Cumhurbaşkanım, bugün öyle bir noktadayız ki siz sistemden güçlüsünüz. Bize insanın sistemden daha güvenli ve şefkatli olduğunu gösterin" dedi.
SPUTNİK
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