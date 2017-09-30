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Tuğçe Kazaz: Yeni devletçikler kurulacak

Tuğçe Kazaz: Yeni devletçikler kurulacak.16297
  • Giriş : 30.09.2017 / 11:41:00
  • Güncelleme : 30.09.2017 / 11:41:24

Eski manken Tuğçe Kazaz, referandum ile ilgili açıklama yaptı.

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Ankara'nın tepkisini çeken bağımsızlık referandumu ile ilgili ilginç bir isimden açıklama geldi. Yaptığı yorumlarla magazin basınında adından bahsettiren Tuğçe Kazaz da referandum ile ilgili görüş bildirdi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) yüzde 92 'evet' sonucu çıkan bağımsızlık referandumunun ardından başlayan tartışmalara eski manken Tuğçe Kazaz da girdi.

Kazaz, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada IKBY Başkanı Mesud 'Orta Doğu'da kurulması planlanan devletçiklerin ilk temelinin atıldığını' savunurken 'geç kalmadan bu planının bozulması gerektiği yorumunda bulunudu.

Kazaz, bahsettiği planının bozulmaması halinde Türkiye'nin doğu ve güneydoğusunda da 'yeni devletçikler' kurulacağını iddia etti.

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