Tuğgeneral İdris Feyzi Okan ihraç oldu
Bugün yamınlanan iki KHK ile bini aşkın askeri personel de meslekten ihraç edildi. Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli bu kişiler arasında en üst rütbeye sahip asker Kara Havacılık Komutanı Tuğgeneral İdris Feyzi Okan oldu.
RÜTBESİ YÜKSELTİLMİŞTİ
Tuğgeneral Okan'in rütbesi darbe girişimi sonrası yükseltilmişti. Okan, tutuklanan askerlerin ifadeleri sonrası geçen Ocak ayında tutuklanmıştı.
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