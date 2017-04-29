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Tuğgeneral İdris Feyzi Okan ihraç oldu

Tuğgeneral İdris Feyzi Okan ihraç oldu.12558
  • Giriş : 29.04.2017 / 20:42:00

Bugün yayınlanan KHK ile en üst rütbeli kişinin Tuğgeneral İdris Feyzi Okan ihraç olduğu öğrenildi.

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Bugün yamınlanan iki KHK ile bini aşkın askeri personel de meslekten ihraç edildi. Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli bu kişiler arasında en üst rütbeye sahip asker Kara Havacılık Komutanı Tuğgeneral İdris Feyzi Okan oldu.

RÜTBESİ YÜKSELTİLMİŞTİ

Tuğgeneral Okan'in rütbesi darbe girişimi sonrası yükseltilmişti. Okan, tutuklanan askerlerin ifadeleri sonrası geçen Ocak ayında tutuklanmıştı.

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