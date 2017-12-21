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Tüketici güven endeksi açıklandı

Tüketici güven endeksi açıklandı.11884
  • Giriş : 21.12.2017 / 10:02:00

Türkiye İstatistik Kurumu, tüketici güven endeksini açıkladı.

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Ekonomiye dair kritik açıklama Türkiye İstatistik Kurumu'ndan geldi. İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici anketi sonuçları açıklandı.

Hanenin maddi durum beklentisi endeksi bir önceki aya göre %0,3 oranında artarak Aralık ayında 84,8 oldu. Bu artış, gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durumunun daha kötü olacağını bekleyenlerin azalmasından kaynaklandı.

Genel ekonomik durum beklentisi endeksi Kasım ayında 87,1 iken, Aralık ayında %0,5 oranında artarak 87,5 değerine yükseldi. Bu artış, gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durumun daha kötü olacağı yönünde beklentisi olan tüketicilerin bir önceki aya göre azalmasından kaynaklandı.

İşsiz sayısı beklentisi endeksi Kasım ayında 70,9 iken, Aralık ayında %0,5 oranında azalarak 70,6 oldu. Bu azalış, gelecek 12 aylık dönemde işsiz sayısında düşüş bekleyenlerin azalmasından kaynaklandı.

Tasarruf etme ihtimali endeksi 17,5 oldu

Tasarruf etme ihtimali endeksi %2,9 oranında azaldı. Kasım ayında 18 olan endeks, Aralık ayında 17,5 değerine düştü. Bu düşüş, gelecek 12 aylık dönemde tasarruf etme ihtimali olduğunu düşünen tüketicilerin bir önceki aya göre azalmasından kaynaklandı.

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