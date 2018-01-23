Tüketici güven endeksi açıklandı
Türkiye İstatistik Kurumu ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kritik anketi açıkladı. Eğilim anketi sonuçlarına göre hesaplanan tüketici güven endeksi 11,1 oranında arttı.
Hanenin maddi durum beklentisi endeksi bir önceki aya göre yüzde 7,3 oranında artarak 2018 Ocak ayında 91,1 oldu. Bu artış, gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durumunun daha iyi olacağını bekleyenlerin artmasından kaynaklandı.
Genel ekonomik durum beklentisi endeksi 2017 Aralık ayında 87,5 iken, 2018 Ocak ayında yüzde 9,7 oranında artarak 96,1 değerine yükseldi. Bu artış, gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durumun daha iyi olacağı yönünde beklentisi olan tüketicilerin bir önceki aya göre artmasından kaynaklandı.
İŞSİZ SAYISI BEKLENTİSİ ENDEKSİ 76 OLDU
İşsiz sayısı beklentisi endeksi bir önceki aya göre yüzde 7,7 oranında artarak 2018 Ocak ayında 76 oldu. Bu artış, gelecek 12 aylık dönemde işsiz sayısında düşüş bekleyenlerin artmasından kaynaklandı.
TASARRUF ETME İHTİMALİ ENDEKSİ 26,2 OLDU
Tasarruf etme ihtimali endeksi 2017 Aralık ayında 17,5 iken, 2018 Ocak ayında yüzde 49,7 oranında artarak 26,2 değerine yükseldi. Bu artış, gelecek 12 aylık dönemde tasarruf etme ihtimali olduğunu düşünen tüketicilerin bir önceki aya göre artmasından kaynaklandı.
TRT
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