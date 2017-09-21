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Tüketici Güven Endeksi azaldı

Tüketici Güven Endeksi azaldı.32553
  • Giriş : 21.09.2017 / 10:09:00

Ekonomiye dair önemli bir açıklama geldi. Tüketici Güven Endeksi azaldı.

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Tüketici Güven Endeksi %3,4 azaldı.

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